On vous présente tout d'abord l'écran PC gaming LG UltraGear OLED 27GX790A-B.
Grâce à sa résolution WQHD de 2560 x 1440 pixels et son taux de rafraîchissement exceptionnel de 480 Hz, il offre une fluidité et une netteté impressionnantes.
La dalle OLED garantit des contrastes saisissants, des noirs profonds et une reproduction fidèle des couleurs avec une couverture de 99 % de l’espace sRGB et la prise en charge du HDR10. Son temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG) élimine quasiment toute latence pour une réactivité instantanée, essentielle dans les scènes d’action intenses.
Ce moniteur est équipé de multiples options de connectivité, dont HDMI, DisplayPort et une sortie casque. Il intègre également des technologies avancées comme VESA DisplayHDR, Dynamic Action Sync, la calibration matérielle, ainsi que les compatibilités G-Sync et FreeSync pour une synchronisation parfaite avec votre carte graphique.
Retrouvez l'écran LG UltraGear OLED 27GX790A-B à 649,99 € au lieu de 999,99 € (prix officiel), soit une remise de 35 % sur Darty.
Quelques autres articles à prix réduit en ce moment vous attendent :
- Robot aspirateur laveur Dreame D10 Plus à 211,57 € (prix officiel 299 €) (aspiration autoréglable jusqu’à 4000 Pa, 3 débits d’eau, retour à la base et vidage automatiques, navigation LiDAR laser, contrôle avec l'application, compatible avec Google Assistant / Alexa)
Découvrez notre test du Dreame D10 Plus
- Platine vinyle sans fil Audio-Technica AT-LP60XBT à 179 € (prix officiel 199 €) (automatique à entraînement par courroie, contrôleur Bluetooth CSR, connexion filaire...)
- TV Neo QLED 8K Samsung TQ65QN900D 2024 - 65" à 1 701 € avec le code 10ETE3125
- Watercooling AIO DEEPCOOL LP360 ARGB - Noir à 129,99 € soit -20% (3x 120 mm, avec écran)
- Barre de son Samsung HW-S800D/ZF à 299,99 € (3.1.2ch, Dolby Atmos sans fil, DTS:X, WiFi, Bluetooth, contrôle vocal, Q-Symphony 3.0, HDMI eARC...)
- PC portable ASUS TUF Gaming A17 à 849,99 € soit -29% (17,3" IPS FHD 144Hz, Ryzen 7 7435HS 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, RTX 4060 8 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Dolby Atmos, WiFi 6, Bluetooth 5.3)
- Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition - Xbox en précommande à 79,99 € (-20%)
- Kit RAM Patriot Viper Venom DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 6000 MT/s à 97,99 € (-17%)
- Garmin Forerunner 165 - Noir à 160,70 € avec le code CTFR15 (écran AMOLED, Bluetooth, autonomie jusqu'à 19h en GPS, étanche 50m, compteur de pas, calories brûlées, suivi du sommeil, séances de respiration personnalisées, cartographie détaillée...)
- Machine espresso avec broyeur Beko CEG7302B à 279,69 € soit -30% (mouture réglable, écran tactile, 5 recettes, buse vapeur, 2 cafés simultanés...)
- Lot de 4 détecteurs de fumée Smartwares à 20,21 € soit -24% (avec capteurs optiques ultra-sensibles, touche test / silence, piles incluses)
- Samsung Galaxy S25 Edge 5G+ - 256 Go à 649 € avec les 150 € de bonus reprise (6,7" Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, RAM 12 Go, 200 MP + 12 MP + 12 MP, Snapdragon 8 Elite 3 nm, haut-parleur Dolby Atmos, Galaxy AI, IP68...)
- Xiaomi 15 Ultra - 512 Go Gris à 899 € avec les 200 € de bonus reprise + Pack Photo Pro Xiaomi 15 Ultra offert sur demande (6,73" AMOLED WQHD+ 120Hz, Xiaomi Shield Glass 2.0, RAM 16 Go, Super téléobjectif Leica 200MP 100mm, 5410mAh, HyperCharge 90W, HyperAI, Snapdragon 8 Elite 3 nm...)
Et pour terminer, vous pouvez aussi aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (souris gamer Corsair DARKSTAR, casque sport sans fil Shokz OpenRun Pro et CMF Watch Pro), les aspirateurs robots Xiaomi en réduction pour l'été, notre sélection des meilleures ventes flash Amazon de la semaine ou encore les offres estivales Welock sur les serrures intelligentes.