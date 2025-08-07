On vous présente tout d'abord l'écran PC gaming LG UltraGear OLED 27GX790A-B.

Grâce à sa résolution WQHD de 2560 x 1440 pixels et son taux de rafraîchissement exceptionnel de 480 Hz, il offre une fluidité et une netteté impressionnantes.

La dalle OLED garantit des contrastes saisissants, des noirs profonds et une reproduction fidèle des couleurs avec une couverture de 99 % de l’espace sRGB et la prise en charge du HDR10. Son temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG) élimine quasiment toute latence pour une réactivité instantanée, essentielle dans les scènes d’action intenses.

Ce moniteur est équipé de multiples options de connectivité, dont HDMI, DisplayPort et une sortie casque. Il intègre également des technologies avancées comme VESA DisplayHDR, Dynamic Action Sync, la calibration matérielle, ainsi que les compatibilités G-Sync et FreeSync pour une synchronisation parfaite avec votre carte graphique.

Retrouvez l'écran LG UltraGear OLED 27GX790A-B à 649,99 € au lieu de 999,99 € (prix officiel), soit une remise de 35 % sur Darty.

