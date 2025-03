On commence avec la montre connectée Xiaomi Watch S3.

Elle est équipée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 px, 60Hz) offrant une luminosité élevée et une qualité d'affichage remarquable.

Avec plus de 150 modes sportifs, la montre intègre un suivi GNSS à cinq satellites double bande et dix parcours de course prédéfinis, avec reconnaissance automatique des exercices. Le mode ski professionnel enregistre vos descentes en détail, tandis que l'étanchéité 5 ATM vous permet de nager en toute sérénité.

Le capteur cardiaque à 12 canaux assure un suivi précis, avec une exactitude moyenne de 97,95 %. La surveillance continue du rythme cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang et du niveau de stress vous accompagne 24h/24. Des fonctionnalités dédiées à la santé féminine ainsi qu’un algorithme avancé de suivi du sommeil complètent l’ensemble.

L’assistance d’urgence permet d’alerter un contact en appuyant trois fois sur le bouton inférieur. En cas de chute détectée, la montre déclenche automatiquement un appel et envoie un message d’alerte. La carte d’urgence médicale facilite l’accès rapide à vos informations vitales en cas de besoin.

Grâce aux commandes gestuelles, contrôlez votre montre d’un simple mouvement de poignet : répondez à un appel, effectuez un paiement ou prenez une photo à distance.

Compatible avec les appels Bluetooth, la Xiaomi Watch S3 offre une autonomie pouvant atteindre 15 jours. Sa charge rapide permet de récupérer 2 jours d'utilisation en seulement 5 minutes.

Retrouvez la Xiaomi Watch S3 en argent à 95,99 € au lieu de 122,99 € chez Leclerc, soit une remise de 27 € (prix de base : 149,99 €). La livraison en magasin est offerte et la livraison à domicile standard est à partir de 5,90 €.



Nouveau client sur le site officiel de Xiaomi ? Profitez d’un coupon de -15 € pour obtenir la montre à seulement 84,99 €.



On enchaîne avec la barre de son Samsung HW-T420.

Accompagnée d'un caisson de basse filaire de 6,5 pouces, elle offre un son puissant avec 150 W de puissance et une configuration 2.1 canaux, offrant des basses profondes et une qualité audio remarquable.

Grâce à la technologie Smart Sound, la barre analyse automatiquement la source audio et ajuste les réglages en fonction de votre contenu. Un mode Jeu optimise également les effets sonores pour une meilleure immersion.

Pilotez facilement votre barre de son et votre TV Samsung avec une seule télécommande pour une expérience fluide et intuitive.

La barre de son Samsung HW-T420 est actuellement disponible à 99,99 € sur Cdiscount au lieu de 129,40 € (prix officiel).



Et jusqu’au 31 mars, Samsung propose un remboursement de 20 € pour l’achat de ce modèle.



Enfin, on termine avec la station électrique portable Bluetti AC180.

Avec une puissance de 1800 W et une capacité de 1152 Wh, pouvant atteindre un pic de 2700 W, elle offre des performances remarquables.

La centrale dispose de neuf ports d’alimentation, comprenant des prises secteur 220 V, plusieurs ports USB-A et USB-C, une prise allume-cigare ainsi qu’un chargeur sans fil de 15 W. Son autonomie impressionnante permet d’alimenter une lumière de 10 W pendant 93 heures, un four électrique de 1150 W pendant 50 minutes ou encore un réfrigérateur de 120 W entre 7 et 14 heures.

Grâce à sa batterie LiFePO4, elle assure une durabilité accrue et une sécurité renforcée. Son écran intégré affiche en temps réel la consommation et l’autonomie restante, tandis que son design compact avec poignées facilite son transport.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test de la Bluetti AC180.

La station électrique Bluetti AC180 est proposée reconditionnée en excellent état (jamais utilisée) à 599 € sur Amazon au lieu de 799 €.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 999 €.



À découvrir également sur GNT :