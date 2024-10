Sous leur croûte glacée, certaines lunes de Jupiter pourraient cacher dans leurs profondeurs un océan chauffé par les effets de marée de leur imposante planète à proximité.

Après les observations distantes qui ont permis d'observer et de mieux comprendre les dynamiques à l'oeuvre, la question de l'existence d'une vie extraterrestre qui pourrait s'épanouir dans ce milieu de protégé reste posée.

La mission Europa Clipper de la NASA doit apporter des éléments de réponse en s'intéressant de plus près à la lune Europe (d'où le nom de la mission), l'une des candidates privilégiées pour la recherche de vie qu'elle survolera à 16 000 mètres d'altitude seulement pour en cartographier la surface.

Milton, l'obstacle majeur

La sonde décollera grâce à un lanceur de SpaceX mais, contrairement à la sonde Hera européenne tirée depuis un lanceur Falcon 9, c'est à l'aide du lanceur lourd Falcon Heavy qu'elle doit s'arracher à l'attraction terrestre.

Elle n'est donc pas concernée par la récente mise en pause des vols du lanceur Falcon 9 à la suite d'un incident récent. Le tir est programmé le 10 octobre prochain depuis le Kennedy Space Center en Floride mais cette date pourrait être modifiée en fonction de l'évolution de la météo.

En effet, la tempête tropicale Milton fait rage sur le Golfe du Mexique et pourrait se transformer en ouragan dévastateur ces prochains jours à l'approche des côtes de la Floride.

Une fenêtre idéale pour l'assistance gravitationnelle

L'Etat américain vient tout juste de subir de graves dégâts et des pertes de vies humaines après l'ouragan Helene et cette nouvelle menace est suivie avec attention. La fenêtre de tir du 10 octobre pourrait donc être repoussée et la NASA a déjà indiqué qu'il y aura d'autres opportunités de tir tout au long du mois.

La plaque embarquée sur Europa Clipper portant un message de l'humanité

La sonde utilisera l'assistance gravitationnelle de Mars en 2025 puis de la Terre fin 2026 avant de s'élancer vers Jupiter et la fenêtre de tir actuelle est idéale pour assurer son accélération vers son objectif.

La mission Europa Clipper a passé tous les tests de validation et prête à décoller après avoir été placée sous la coiffe du lanceur Falcon Heavy mais elle a été remisée dans le hangar de SpaceX en attendant des jours meilleurs.