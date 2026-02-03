Le NFC Forum, l'organisme mondial qui standardise la technologie de communication en champ proche, a présenté sa feuille de route pour les années à venir. Cette vision, incarnée par la « release 15 » annoncée en juin 2025, ne se contente pas de petites améliorations. Elle redessine les contours de ce que le NFC peut accomplir, avec des avancées concrètes sur la vitesse, la portée et la puissance, en collaboration avec des géants comme Apple, Google et NXP.

Quelles sont les améliorations de vitesse et de portée attendues ?

L'une des promesses les plus tangibles de cette nouvelle génération est l'augmentation drastique des débits de transfert de données. On passerait de 106 kbit/s actuellement à 848 kbit/s, soit une multiplication par huit de la vitesse d'échange.

Concrètement, cela permettra d'échanger des paquets de données plus volumineux sans ralentir l'expérience utilisateur, ce qui est crucial pour les passeports numériques ou les clés sécurisées utilisant des protocoles de chiffrement complexes. Parallèlement, la portée de détection va tout simplement quadrupler, passant de 0,5 cm à 2 cm. Fini le besoin de « viser » précisément le terminal de paiement en caisse.

Comment la recharge sans fil et les actions multiples vont-elles évoluer ?

Le NFC ne servira plus seulement à échanger des données. Sa capacité de recharge sans fil va également tripler, passant de 1W à 3W de puissance. Ce n'est pas suffisant pour un smartphone, mais c'est idéal pour alimenter de petits accessoires comme des bagues connectées ou des stylets.

L'autre innovation majeure est le « tap multifonction ». Un seul contact pourra déclencher plusieurs actions simultanément : payer, enregistrer une carte de fidélité et recevoir le reçu numérique. Le système pourra aussi demander de manière intelligente les justificatifs nécessaires, comme une carte d'identité ou un billet de transport, pour une action donnée.

Quels sont les nouveaux usages et la sécurité envisagés ?

La feuille de route va au-delà des simples améliorations techniques. Elle prépare l'intégration de nouveaux formats de clés numériques et une meilleure synergie avec d'autres technologies comme le Bluetooth et l'Ultra-Wideband (UWB). Cela ouvre la voie à des usages plus riches, comme l'intégration de profils utilisateurs complets ou de données de traçabilité dans un simple tag.

La sécurité est également au cœur des préoccupations pour la technologie NFC. Le consortium travaille sur un premier profil de sécurité pour les contrôleurs, mais aussi sur des protocoles renforcés pour résister aux attaques par relais et aux menaces de l'informatique quantique. L'objectif est de pérenniser la confiance dans cette technologie désormais largement répandue.