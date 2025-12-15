MacBook Air 13" M2

Équipé de la puce Apple M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, de 16 Go de mémoire unifiée et d’un SSD de 256 Go, il assure une excellente réactivité au quotidien. Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces en 2560 x 1664 pixels offre une image nette, lumineuse et confortable, idéale pour le travail comme pour le divertissement.

Côté connectivité, il intègre le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3, assurant des connexions sans fil rapides, stables et efficaces. Les deux ports Thunderbolt 4 offrent une grande polyvalence pour brancher écrans et périphériques, et le lecteur d’empreintes digitales Touch ID garantit un accès sécurisé et pratique.

Vous pouvez retrouver le MacBook Air 13" M2 en noir à 749 € au lieu de 799 € en ce moment chez Boulanger.



