MacBook Air 13" M2
Équipé de la puce Apple M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, de 16 Go de mémoire unifiée et d’un SSD de 256 Go, il assure une excellente réactivité au quotidien. Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces en 2560 x 1664 pixels offre une image nette, lumineuse et confortable, idéale pour le travail comme pour le divertissement.
Côté connectivité, il intègre le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3, assurant des connexions sans fil rapides, stables et efficaces. Les deux ports Thunderbolt 4 offrent une grande polyvalence pour brancher écrans et périphériques, et le lecteur d’empreintes digitales Touch ID garantit un accès sécurisé et pratique.
Vous pouvez retrouver le MacBook Air 13" M2 en noir à 749 € au lieu de 799 € en ce moment chez Boulanger.
Sont également à prix réduit :
- Friteuse sans huile Terraillon Cook & Fry XL 7L à 99,99 € soit -33% (capacité totale 7L, thermostat réglable de 80°C à 200°C, fenêtre de cuisson, 8 programmes prédéfinis, cuve amovible...)
- GTA V - PS5 à 14,90 € (-25%)
- Lego Horizon Adventures - PS5 à 19,87 € (-50%)
- Rise of the Ronin & Alone in the Dark - PS5 à 30,08 € (-31%)
- Battlefield 6 - PS5 à 43,72 € avec la carte Leclerc
- Carte mère Gigabyte B550 Eagle WiFi 6 à 114,67 € soit -13% (compatible processeurs Ryzen série 5000 G, VRM 10+3+1 phases, mémoire DDR4 jusqu’à 3200 MHz, 2 emplacements M.2 : 1x PCIe 4.0 et 1x PCIe 3.0, réseau LAN 1 GbE, Wi-Fi 6, ports USB 3.2 Gen 2)
- Boîtier PC Corsair ATX 5000D AIRFLOW - Moyen-tour en verre trempé - Blanc à 94,99 €
- Pack PS5 Standard Slim + Contenu Fortnite Flowering Chaos + Casque JBL Quantum 100 à 459 €
- Pack PS5 Pro + Lecteur de disques + Battlefield 6 à 769 €
- Chargeur à induction QI2 pliable Belkin 15W à 29,99 € soit -20 € + jusqu'à 8,99 € remboursés par Belkin jusqu'au 31/01
- Fire TV Stick 4K Plus à 29,99 € soit -57% (prise en charge WiFi 6, Dolby Vision / Atmos et HDR10+)
- Imprimante laser couleur multifonction Pantum CM2100ADW à 279,90 € avec le coupon à cocher (impression recto-verso automatique, copie et numérisation, écran tactile couleur 3,5", WiFi, USB...)
- Alimentation Cooler Master MWE Gold 1050 V2 1050W - D'occasion comme neuf à 106,69 € (100% modulaire, support ATX 3.1, 80 Plus Gold, PCIe 5.1, ventilateur FDB 140mm)
