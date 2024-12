Le gouvernement des Etats-Unis fait tout ce qu'il peut pour empêcher la Chine de mettre la main sur les composants électroniques les plus avancés mais il ne peut que constater les trous dans la raquette.

Des puces et des composants IA pourtant concernés par l'embargo se sont retrouvés en Chine malgré les mesures et le ministère du commerce américain demande à Nvidia de mener des investigations de leur côté pour comprendre ce qui s'est passé.

Selon une enquête en cours, des composants de Nvidia, notamment les fameux accélérateurs IA Nvidia H100, ont été exportés vers la Chine en dépit des restrictions, vraisemblablement du fait des pratiques de certaines entreprises clientes en Asie.

Nvidia mis à contribution dans la recherche des brebis galeuses

Selon le média The Information, certains de ses clients ont joué avec les numéros de série des serveurs achetés à Super Micro pour faire transiter des composants IA Nvidia vers la Chine.

Le concepteur de GPU a demandé à ses clients Super Micro et Dell de mener des vérifications avec leurs clients asiatiques. Des entreprises à Hong Kong sont soupçonnées de jouer les entremetteuses pour le compte de la Chine et de la Russie.

Nvidia H100

Nvidia démine déjà le terrain en affirmant que ses clients et partenaires sont tenus de respecter toutes les restrictions imposées. Il reste que des rapports parlementaires mettent régulièrement en avant des trous dans l'embargo imposé par les USA, malgré les nouvelles règles régulièrement ajoutées par l'administration Trump d'abord et renforcées par l'administration Biden.

L'intelligence artificielle est un sujet sensible, d'autant plus que la Chine ne ménage pas ses efforts pour progresser dans ce domaine. Mais il lui faut des composants avancés dont les plus performants viennent d'entreprises américaines.

Nvidia entre le marteau et l'enclume

En attendant de disposer de ses propres solutions, qui ont encore plusieurs années de retard faute d'accéder à de la gravure fine combinant performances et faible consommation d'énergie, entreprises et centres de recherche ou instituts chinois cherchent leur bonheur sur le marché gris ou noir.

L'écosystème des semi-conducteurs étant riche et complexe, il reste difficile de repérer et bloquer tous les canaux permettant de contourner les réglementations. Cela demande un gros travail de contrôle pour lequel les grands groupes concernés sont mis à contribution.

Les temps sont compliqués pour Nvidia qui doit maintenir ses activités en Chine en respectant des réglementations toujours plus contraignantes, tout en faisant face à une investigation de la part de la Chine pour abus de position dominante, en réponse au dernier paquet de mesures de restrictions décidé en novembre