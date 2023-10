Le service de cloud gaming GeForce Now n'échappe pas à la hausse de prix. Elle n'est pas globale et cible le Canada et l'Europe. Les États-Unis sont épargnés.

À partir du 1er novembre prochain, les abonnements Prioritaire et Ultime passeront respectivement à un tarif de 10,99 € par mois et 21,99 € par mois. La hausse sera ainsi de 1 € par mois et 2 € par mois, par rapport à la situation actuelle.

La possibilité d'un forfait de 6 mois sera conservée, soit 54,99 € pour l'abonnement Prioritaire et 109 € pour l'abonnement Ultime. Actuellement, les abonnements sur 6 mois sont respectivement proposés à 49,99 € et 99,99 €.

Dans le respect des engagements avant le 1er novembre

Nvidia précise que les abonnés actifs et les nouveaux abonnés qui s'inscrivent avant le 1er novembre 2023 seront par exemple en mesure de profiter de la tarification actuelle (celle avant augmentation) pendant la période de 6 mois.

Le prix des cartes-cadeaux sera ajusté le 1er novembre afin de tenir compte de la hausse tarifaire, mais sans incidence pour les cartes-cadeaux achetées avant. En outre, les changements ne toucheront pas les membres fondateurs et la formule gratuite est préservée.

Abonnements actuels GeForce Now

Rappelons qu'il est nécessaire de posséder ou d'acheter un jeu pour y jouer sur GeForce Now (Steam, Epic Games, Ubisoft, Electronic Arts, Gog.com) et sur PC, Mac, Chromebook, smartphone, tablette, Shield TV, téléviseurs Samsung ou LG.

Après le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus

Nvidia justifie brièvement la hausse tarifaire des abonnements GeForce Now par la hausse des coûts opérationnels dans les zones géographiques considérées. Il s'agit donc d'une répercussion sur les prix des abonnements. Une précédente hausse avait eu lieu en 2021.

Dans un registre différent, c'est un chemin qui a été emprunté cet été par le Xbox Game Pass de Microsoft et le PlayStation Plus de Sony.

En Europe et dans le contexte du gros rachat enfin finalisé par Microsoft, un fournisseur de cloud gaming comme Nvidia avec GeForce Now va profiter des jeux d'Activision Blizzard.