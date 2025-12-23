La limite de 100 heures de jeu mensuelles introduite par Nvidia pour son service GeForce Now en début d'année va s'appliquer à l'ensemble des membres payants.

Finie la période de grâce pour les abonnés fidèles. Cette décision stratégique vise officiellement à garantir une qualité de service optimale, mais elle redéfinit surtout le modèle économique pour les "hardcore gamers".

Qu'est-ce que cette nouvelle limite de 100 heures change concrètement ?

Jusqu'à présent, seuls les nouveaux membres étaient concernés par ce plafond. Les anciens bénéficiaient d'un temps de jeu illimité, une ère désormais révolue. À partir du mois prochain, tout le monde sera logé à la même enseigne. La firme Nvidia justifie cette restriction par la nécessité de maintenir une qualité et une vitesse de connexion irréprochables, avec des temps d'attente réduits ou nuls.

Une fois le quota de 100 heures atteint, les utilisateurs devront donc passer à la caisse. Pour l'abonnement "Performance" à 10,99 € par mois, il faudra débourser 2,99 € pour un bloc de 15 heures supplémentaires. Les membres "Ultimate", eux, paieront 5,99 € pour la même durée. Seule la version gratuite échappe à ce plafond, mais elle impose des contraintes bien connues : sessions d'une heure, matériel moins puissant et de longues files d'attente.

Combien va réellement coûter le service pour un joueur régulier ?

Un utilisateur de Reddit, appleroyales, a créé un tableau très parlant pour visualiser l'explosion des coûts. Un joueur moyen, avec 3 heures de jeu par jour (environ 91 heures par mois), reste sous la barre fatidique et ne verra pas sa facture changer.

Mais la situation se corse très vite. Passez à 4 heures par jour, soit environ 122 heures par mois, et le prix grimpe en flèche. L'abonnement "Performance" passe à 16,97 € et l'offre "Ultimate" atteint 27,97 €. L'addition devient vite salée pour les joueurs les plus passionnés, transformant une offre abordable en un budget conséquent.

Le cloud gaming reste-t-il une meilleure option qu'un PC ou une console ?

Le calcul devient un véritable casse-tête pour les gros joueurs. Le tableau comparatif montre qu'un membre "Ultimate" passant 6 heures par jour sur GeForce Now dépensera 478 € par an. C'est le prix d'une PS5 ou d'une Switch 2. Sur cinq ans, la facture totale explose à 2 390 €, soit le budget d'un PC gamer haut de gamme.

Même si Nvidia affirme que seuls 6 % des utilisateurs dépassent les 3 heures de jeu quotidiennes en moyenne, cette nouvelle politique tarifaire pose question. Pour les joueurs les plus dévoués, l'investissement dans un matériel personnel redevient une option crédible, malgré la hausse des prix des composants comme la RAM DDR5 ou les cartes graphiques. Le service, qui permet d'accéder à des GPU comme les RTX 5080, perd une partie de son attractivité pour sa cible la plus engagée.

Foire Aux Questions (FAQ)

La version gratuite de GeForce Now est-elle affectée par cette limite ?

Non, la version gratuite n'a pas de plafond mensuel de 100 heures. Cependant, elle est strictement limitée à des sessions de jeu d'une heure, utilise un matériel moins performant et impose souvent de longues files d'attente avant de pouvoir jouer.

Pourquoi Nvidia met-elle en place cette limitation ?

Officiellement, Nvidia explique que cette restriction permet de garantir une "qualité et une vitesse inégalées" ainsi que des temps d'attente courts pour tous les membres payants, sans augmenter les frais d'abonnement de base. L'objectif sous-jacent est probablement de monétiser davantage les utilisateurs les plus intensifs.

Quel type de matériel est accessible via l'abonnement Ultimate ?

L'abonnement Ultimate donne accès au matériel le plus performant de Nvidia, notamment des GPU équivalents aux RTX 5080, permettant de jouer dans des conditions optimales avec des technologies de pointe comme le ray tracing et le DLSS.