Après des mois de rumeurs, Nvidia officialise l'arrivée de nouvelles cartes graphiques gaming sous l'appellation GeForce RTX 40 Super. Elles conservent l'architecture Ada Lovelace des RTX 40 et permettent quelques évolutions sur trois modèles, en attendant la transition vers l'architecture graphique suivante Blackwell dont on devrait entendre parler dès cette année pour des composants professionnels et de futurs GPU gaming RTX 5000.

Les nouveaux modèles sont donc la RTX 4080 Super qui s'offre un GPU AD103 légèrement plus musclé avec 10240 coeurs CUDA tout en conservant 16 Go de mémoire GDDR6X et son bus 256-bit, offrant une bande passante de 736 Go/s.

La différence de performances avec la RTX 4080 sera modeste, de l'ordre de 5%, d'autant plus qu'elle conserve le même TGP de 320W. Malgré tout, elle ne sera pas intéressante sur une grosse configuration pour du jeu en 4K grâce à un tarif plus resserré de 999 dollars qui se convertit en 1109 € sur le marché français et une disponibilité au 31 janvier 2024.

RTX 4070 Ti Super, la valeur sûre

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super constitue la proposition qui évolue le plus au sein de la nouvelle série. Elle passe en effet d'un GPU AD104 à un GPU AD103 avec 8448 coeurs CUDA et bascule de 12 Go à 16 Go de mémoire GDDR6X avec un bus amélioré de 256-bit faisant grimper la bande passante à 672 Go/s (au lieu de 12 Go de GDDR6X, un bus 192-bit et une bande passante de 504 Go/s pour la RTX 4070 Ti).

Plutôt destinée au jeu en 1440p, elle offrira des performances améliorées d'au moins 10% par rapport à la version standard tout en conservant le même TGP de 285W. Elle conservera le même prix de 799 dollars / 889 € pour une disponibilité fixée au 24 janvier.

RTX 4070 Super, l'évolution douce



Enfin, la RTX 4070 Super reste sur un GPU AD104 mais avec un nombre de coeurs CUDA sensiblement augmenté : 7168 coeurs, contre 5888 pour la RTX 4070 standard.

Le reste de la configuration reste à peu près le même avec 12 Go de GDDR6X et un bus de 192-bit assurant une bande passante de 504 Go/s. Elle voit son TGP augmenter légèrement à 220W et conserve un tarif de 599 dollars / 659 € pour une disponibilité dès le 17 janvier prochain.

Nvidia continue de grimper en Bourse

L'annonce des nouvelles cartes graphiques RTX 40 Super ainsi que l'arrivée de nouveaux composants IA ont encore donné un coup de boost au cours en Bourse de Nvidia qui a vu la valeur de son action grimper de plus de 6% après les annonces.

Cela lui permet d'atteindre les 1300 milliards de dollars de valorisation boursière après une année 2023 durant laquelle la valeur du cours a triplé sous l'effet de l'essor des intelligences artificielles et malgré les embûches provoquées par l'embargo américain contre la Chine sur ce type de composant.

Nvidia n'a toutefois cessé d'adapter ses composants IA et ses GPU pour pouvoir continuer de les écouler en Chine, à l'image du module Nvidia H20 qui doit être commercialisé au deuxième trimestre, du GPU gaming RTX 4090 D dont la puissance de traitement a été adaptée ou la carte graphique pour stations de travail RTX 5880 ADA, version sinisée de la RTX 6000 ADA.