S'attaquant à l'entrée de gamme après avoir déroulé la série RTX 40 sous Ada Lovelace par les GPU premiums, Nvidia a annoncé en mai les cartes graphiques RTX 4060 et RTX 4060 Ti.

Un premier modèle RTX 4060 Ti 8 Go a été commercialisé dès la fin du mois de mai, suivi de la RTX 4060 (8 Go de GDDR6 aussi) fin juin. Les deux cartes graphiques ne semblent pas vraiment avoir connu un grand succès mais il rest un troisième membre à dévoiler avec la RTX 4060 Ti 16 Go.

La RTX 4060 Ti 16 Go pour mi-juillet

Cette dernière est attendue depuis le début pour le mois de juillet et la date précise semble s'orienter vers le 18 juillet 2023 selon le leaker @Zed_Wang avec l'espoir de capter enfin l'attention des gamers.

Pour cela, elle s'appuie sur un GPU AD106 de 4352 coeurs CUDA et 16 Go de GDDR6 en 18 Gbps associés à bus mémoire de 128-bit, ce qui fournira une bande passante de 288 Go/s.

A l'aise pour du jeu en 1080p

La RTX 4060 Ti supporte la même fréquence de 2,5 GHz et un TDP de 160W la rendant moins énergivore que la génération suivante qui tutoyait les 200W. Grâce à l'architecture Ada Lovelace, elle profite de composants RT et Tensor de dernière génération et pourra bénéficier d'avancées comme le DLSS 3.

Comme les autres cartes RTX 4060, la version Ti en 16 Go se destine au jeu en 1080p. Lors de l'annonce en mai, elle était prévue à 549 euros. A voir si ce prix tiendra dans le temps. Les RTX 4060 Ti 8 Go et RTX 4060 ont déjà vu leur tarif baisser quelques semaines seulement après leur lancement.