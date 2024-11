Après une présence des cartes graphiques gaming Ada Lovelace (RTX 40 et RTX 40 Super) qui ont permis à Nvidia de conserver l'ascendant sur le marché du GPU gaming, une nouvelle architecture encore plus puissante s'apprête à faire ses premiers pas.

Les GPU Blackwell devraient être dévoilés durant le salon CES de Las Vegas début 2025 et tout se prépare en coulisse pour cet événement qui promet de maintenir Nvidia comme une référence incontournable.

Fin de vie pour les RTX 40, démarrage pour RTX 50

Dès à présent, et alors que les composants Blackwell pour le marché professionel commencent à arriver sur le marché, les capacités de production sont réorientés pour préparer les stocks de cartes graphiques GeForce RTX 50.

Selon les chaînes d'approvisionnement, Nvidia aurait stoppé la production des GPU AD102, AD103, AD104 et AD106, en lançant que les GPU AD107 encore en lice. Les stocks de cartes graphiques haut de gamme et milieu de gamme dans les séries RTX 40 et RTX 40 Super vont s'amenuiser peu à peu pour laisser place à la nouvelle série.

Nvidia doit en effet donner le coup d'envoi de RTX 50 en janvier avec le modèle très haut de gamme et sans équivalent GeForce RTX 5090, suivi en février de la RTX 5080.

La concurrence à bonne distance

La fin du premier trimestre devrait encore voir arriver la RTX 5070, permettant à la firme d'imposer ses modèles dès le début de l'année. AMD pourrait faire de même avec la série Radeon RX 8000 en RDNA 4 mais en se concentrant sur le milieu de gamme.

Quant à Intel, un retour avec une série ARC Battemage pourrait devancer Nvidia et AMD avec une annonce dès décembre mais tout reste à reconstruire pour la firme de Santa Clara qui doit aussi revoir sa stratégie globale.