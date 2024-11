Apple a perdu son titre de plus forte valorisation boursière au monde. Profitant d'une croissance fulgurante depuis trois ans portée par la demande en accélérateurs graphiques pour l'intelligence artificielle, Nvidia a connu une ascension sans précédent de son cours en Bourse et de sa capitalisation.

Ayant déjà passé le cap des 3000 milliards de dollars de valorisation en juin alors que celui des 2000 milliards de dollars ne datait que de début 2024, la firme est passée nettement en tête au moment de l'élection présidentielle américaine qui a vu la victoire de Donald Trump.

Pari réussi sur l'IA

Posté à 3570 milliards de dollars, Nvidia a pris l'ascendant sur Apple et ses 3370 milliards de dollars de capitalisation, après l'avoir déjà dominé brièvement d'une courte tête en juin.

Nvidia Blackwell, l'architecture qui promet pour 2025

L'entreprise de Tim Cook conserve tout de même le titre de la plus haute valorisation jamais atteinte, à 3610 milliards de dollars, mais rien ne semble impossible pour Nvidia, du moins tant que l'engouement pour l'IA reste supérieur à la somme des inquiétudes sur ses conséquences pour le climat et plus largement pour l'humanité.

La valeur de l'action de Nvidia a été décuplée depuis l'arrivée de ChatGPT d'OpenAI et la mise en les mains du public des intelligences artificielles génératives. Pour les rendre plus performantes, il faut toujours plus de GPU et Nvidia est le fournisseur largement dominant des composants nécessaires.

Nvidia entre Dow Jones

Le marché est tellement vaste que la concurrence (AMD, Intel, les composants dédiés des GAFAM) peut s'y installer sans freiner les ventes des accélérateurs IA de Nvidia.

Autre signe de reconnaissance de son nouveau rayonnement, le groupe Nvidia va entrer dans le célèbre indice américain Dow Jones où il remplacera un certain....Intel qui se trouve dans une passe difficile, en ayant notamment manqué le virage de l'IA et qui fait pâle figure avec 107 milliards de dollars de valorisation.