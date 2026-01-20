L'attente autour d'une solution processeur signée par les verts est devenue une véritable arlésienne dans le monde de la tech. Alors que la concurrence affûte ses armes sur le segment du Windows on ARM, l'entreprise dirigée par Jensen Huang peaufine sa stratégie pour ne pas manquer ce virage technologique crucial.

Les dernières informations issues de la chaîne d'approvisionnement indiquent que le projet est désormais en phase de finalisation, promettant une lutte acharnée pour les parts de marché. Nvidia compte bien tirer profit de son expertise pour proposer une alternative crédible avec ses processeurs N1 et N1X.

Un calendrier de lancement qui se précise

Selon plusieurs rapports concordants, les très attendues puces N1X devraient faire leurs débuts officiels au cours du premier trimestre 2026. Ce timing n'est pas anodin car il coïnciderait avec une mise à jour majeure du système d'exploitation de Microsoft, la version 26H1, spécifiquement optimisée pour les nouvelles architectures de silicium.

Les premiers modèles grand public équipés de ces puces seraient ainsi disponibles dans la foulée, marquant une rupture nette avec l'hégémonie x86 actuelle.

Nvidia DGX Spark, avec la superpuce GB10 / N1 à bord

Il semble que le fabricant ait pris le temps nécessaire pour s'assurer que l'écosystème logiciel soit suffisamment mature avant de se lancer. Plutôt que de précipiter une sortie en 2025, la marque a préféré attendre que les conditions soient réunies pour offrir une expérience utilisateur sans compromis.

On se souvient des interrogations autour du rôle des processeurs N1 et N1X dans la stratégie de Nvidia et des réponses vagues du géant de l'IA. Cette stratégie prudente vise à éviter les écueils rencontrés par d'autres acteurs et à garantir une intégration parfaite avec Windows 11 dès la sortie de la boîte.

Une architecture héritée des serveurs

Sur le plan technique, ces nouveaux composants ne partent pas d'une feuille blanche, puisqu'ils s'appuient sur le design du Superchip GB10, déjà utilisé dans les serveurs DGX Spark.

La configuration s'annonce musclée avec 20 cœurs ARM v9.2 et, surtout, une partie graphique intégrée basée sur l'architecture Blackwell. Les rumeurs évoquent une puissance de calcul graphique qui pourrait rivaliser avec des solutions dédiées de milieu de gamme, une promesse alléchante pour les joueurs et les créateurs de contenu sur PC portables.

La gravure en 3 nm par TSMC devrait assurer une efficacité énergétique de premier plan, un critère décisif pour l'autonomie des machines nomades. Cependant, l'intégration de la mémoire vive directement sur le boîtier pourrait poser des défis techniques.

C'est un choix audacieux qui permet d'atteindre des bandes passantes impressionnantes, essentielles pour les tâches lourdes en intelligence artificielle, mais qui fige la configuration matérielle.

Une vision industrielle sur le long terme

L'entreprise semble avoir planifié une feuille de route rigoureuse pour s'installer durablement sur ce secteur. Des sources industrielles mentionnent déjà le développement de la génération suivante, les puces N2 et N2X, dont le lancement serait envisagé pour le troisième trimestre 2027.

Cette projection démontre que le fabricant ne compte pas faire de la figuration et envisage de rythmer ses sorties pour maintenir une pression constante.

Cette offensive pourrait rebattre les cartes d'un marché longtemps dominé par le duopole Intel et AMD. En proposant une plateforme capable de marier performance brute et autonomie, la firme californienne espère séduire les fabricants d'ordinateurs (OEM) comme Dell ou ASUS.

Reste à savoir si le prix final de ces machines permettra une adoption massive ou si cette nouvelle génération de processeurs restera cantonnée au segment ultra-premium.