Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia se trouve au centre d’une tempête réglementaire en Chine. Le régulateur chinois, la State Administration for Market Regulation (SAMR), a déclaré lundi avoir trouvé, dans une phase préliminaire d’enquête, que Nvidia avait violé la loi antimonopole chinoise.

Cette annonce fait suite à l’acquisition conditionnelle de Mellanox Technologies, une firme israélo-américaine spécialiste des solutions réseau, pour 6,9 milliards de dollars en 2020.

Mais Nvidia n’aurait pas respecté les engagements convenus au moment de cette approbation. Cette affaire intervient également alors que Washington et Pékin sont engagés dans des négociations commerciales tendues.

Un vide de conformité à l’origine de l’enquête

L’enquête chinoise a démarré en décembre dernier, peu après l’annonce par les États-Unis de nouvelles restrictions à l’exportation de composants avancés et d’équipements de fabrication vers la Chine.

Selon la SAMR, Nvidia n’a pas complètement respecté les conditions liées à l’acquisition de Mellanox, notamment les règles visant à garantir une concurrence loyale sur le marché chinois des semi-conducteurs et des technologies de calcul haute performance.

« Nvidia n’a pas pleinement adhéré aux dispositions fixées lors de l’accord d’acquisition », a indiqué le régulateur sans donner le détail des infractions. Cette situation soulève la question de pratiques telles que le regroupement forcé de produits ou des conditions discriminatoires qui auraient pu fausser la concurrence.

Contexte économique et politique tendu

Cette décision intervient alors que les pourparlers commerciaux entre Chine et États-Unis se déroulent à Madrid, dans un contexte de trêve tarifaire sur le point d’expirer en novembre.

Le durcissement du contrôle réglementaire chinois témoigne d’une volonté forte de Pékin de protéger et de développer son industrie technologique, tout en exerçant une pression sur le géant américain.

La Chine cherche à réduire la domination étrangère et favoriser ses propres acteurs, notamment pour son fleuron technologique Huawei. Paradoxalement, malgré ces tensions, la demande pour les puces Nvidia reste élevée dans le pays, du fait de la supériorité technologique de leurs produits par rapport aux alternatives locales.

Des enjeux stratégiques pour Nvidia sur le marché chinois

Le marché chinois représente une part significative (environ 13%) des revenus mondiaux de Nvidia, et le pays est un moteur de croissance clé. Nvidia a tenté de s’adapter en proposant des versions adaptées de ses puces d’intelligence artificielle, comme l'accélérateur IA Nvidia H20 dédié au marché chinois.

La firme a même dû absorber une dépréciation de 5,5 milliards de dollars liée à des stocks et engagements en Chine lors de l'application des premières restrictions US.

Cette affaire nouvellement dévoilée pourrait accentuer la pression sur Nvidia, qui doit désormais trouver un équilibre délicat entre conformité réglementaire et maintien de sa présence face à des concurrents locaux en pleine expansion.

Un bras de fer entre régulation et innovation technologique

Cette situation illustre les défis auxquels sont confrontées les entreprises technologiques dans un contexte de rivalité mondiale accrue. La régulation chinoise donne un signal clair : toute opération d’ampleur dans le secteur des semi-conducteurs et de l’informatique haute performance sera scrutée à la loupe, avec des conséquences possibles telles que divestissements ou modifications structurelles.

Pour Nvidia, cela pourrait signifier une contrainte majeure, affectant ses ambitions dans le développement des technologies d’intelligence artificielle et des centres de données, où le contrôle de la chaîne d’approvisionnement devient un enjeu stratégique.



Plus globalement, les tensions sino-américaines dans la tech traduisent une lutte d’influence économique à l’échelle mondiale, où réglementation, innovation et géopolitique s’entrelacent étroitement.

La Chine ne se contente plus de jouer sur ses exportations de terres rares et métaux stratégiques pour répondre aux restrictions commerciales américaines et aux enjeux commerciaux.

Elle peut faire peser des menaces réglementaires et judiciaires sur les grands groupes américains pour réduire leur influence et/ou obtenir des concessions commerciales en retour. Après avoir longtemps subi les mesures de restriction des USA sans riposter, les autorités chinoises rendent désormais coup pour coup dans la bataille économique et stratégique qui se joue entre superpuissances.