Le smartphone OnePlus 12 prolongera la série des smartphones premium de la marque et une annonce pourrait intervenir en fin d'année ou début 2024. Le fabricant sera sans doute prompt à lancer son nouveau modèle peu après l'annonce de la nouvelle génération de processeur premium Snapdragon chez Qualcomm.

Le leaker OnLeaks a déjà dévoilé la silhouette du OnePlus 12 qui ne devrait pas trop se démarquer du style Black Hole du OnePlus 11 avec un gros bloc photo circulaire et proche de la tranche et toujours le fameux slider de notification.

Après les images, le leaker fournit les grandes lignes de la fiche technique en association avec le site SmartPrix. On peut déjà s'attendre à l'habituel affichage plan AMOLED 2K de 6,7 pouces de diagonale marqué d'un poinçon centré pour le capteur photo avant de 32 mégapixels, le tout avec un rafraîchissement de 120 Hz avancé grâce à la technologie LTPO.

Snapdragon 8 Gen 3 à bord

Le OnePlus 12 profitera d'un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 associé à 16 Go de RAM LPDDR5X et à 256 Go de stockage UFS 4.0, soit la configuration mémoire habituelle des appareils mobiles OnePlus.

Le smartphone embarquera une batterie de capacité 5400 mAh associée à une charge rapide filaire de 100W (avec chargeur inclus) et sans fil de 50W.

Dans le grand bloc photo circulaire seront logés trois capteurs. Outre un module photo principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle également de 50 mégapixels, le OnePlus 12 profitera d'un zoom périscopique de 64 mégapixels qui permettra du zoom optique x3 et sans doute un beau zoom hybride.

Pour rappel, le OnePlus 11 n'a pas de zoom périscopique et propose un module 32 mégapixels spécialisé pour le mode portrait. OnePlus change ainsi d'une année sur l'autre les fonctionnalités de ses smartphones premium pour ne pas proposer toujours la même configuration.

La photo toujours avec Hasselblad

Les optimisations (colorimétrie, notamment) et fonctions spéciales Hasselblad (comme le mode X-Pan) seront toujours présentes sur le futur smartphone et le logo restera bien visible dans le bloc photo.

Le OnePlus 12 sera proposé avec Android 14 et la surcouche OxygenOS 14. Il reste à voir s'il sera bien lancé en Europe, OnePlus étant confronté à des problématiques de droits de licence sur la 5G face à Nokia et ayant fortement réduit la voilure ces derniers mois.

La marque venant de lancer le OnePlus Nord 3 en Europe, il reste possible que le OnePlus 12 finisse aussi par trouver son chemin sur le Vieux Continent début 2024.