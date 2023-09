Le smartphone OnePlus 12 sera sans doute rapide pour accueillir le nouveau SoC premium Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, avec jusqu'à 24 Go de RAM. Il poursuivra la lignée des smartphones haut de gamme de OnePlus avec un grand affichage AMOLED, un bloc photo imposant et riche et toujours la surcouche OxygenOS reposant cette fois sur Android 14.

Des rendus préliminaires du smartphone avaient été diffusés en juillet par le leaker @OnLeaks. Ils montraient une certaine similitude de design avec le OnePlus 11 dans son grand bloc photo circulaire fusionnnant avec la tranche.

OnePlus 12 : rendu du mois de juillet (credit : @OnLeaks / Smartprix)

Trois modules photo étaient visibles à l'intérieur avec deux capteurs ronds et un module périscopique. La fuite de la fiche technique indiquait un capteur grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels.

Nouveau bloc photo

Le même @OnLeaks diffuse de nouveaux rendus avec le site MySmartPrice affichant un design modifié du OnePlus 12, même s'ils concernent toujours des modèles de pré-production, avec d'autres modifications possibles d'ici la version finale.

OnePlus 12 : nouveau design du bloc photo (credit : @OnLeaks / MySmartPrice)

La face avant ne change pas avec le grand affichage OLED de 6,7 pouces QHD+ et avec rafraîchissement 120 Hz marqué d'un poinçon centré pour le capteur photo avant de 32 mégapixels.

La modification porte sur le bloc photo qui conserve son style circulaire mais change la disposition des capteurs en son sein. On retrouve trois capteurs photos mais cette fois tous sous forme de modules ronds et un quatrième module dont le rôle n'est pas encore connu.

Hasseblad toujours partenaire

Le bloc photo étant désormais bien rempli, la dénomination Hasselblad du partenaire chargé d'optimiser la calibration des capteurs semble être remplacée par un simple H sur le côté.

Il reste à voir si cette configuration sera celle de la version finale ou s'il ne s'agit encore qu'une version intermédiaire dans le processus de développement. Le OnePlus 12 pourrait être annoncé en Chine dès le mois de décembre, la version internationale étant proposée généralement début 2024.