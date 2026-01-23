Identifié sous le numéro de modèle CPH2795, le futur OnePlus Nord 6 a laissé une trace concrète de son existence.

Cette certification, couplée à son passage sur l'outil de benchmark Geekbench, confirme non seulement son développement actif mais révèle aussi plusieurs de ses composants clés. Ce smartphone est perçu comme une version rebrandée du OnePlus Turbo 6, un modèle récemment lancé sur le marché chinois.

Des performances qui bousculent la hiérarchie

Le cœur de la machine sera animé par la puce Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm, une information déduite du nom de code Sun et de l'architecture du processeur.

Pour rappel, l'actuel OnePlus Nord 5 (notre test ici) est équipé du processeur Snapdragon 8s Gen 3 et on peut donc s'attendre à une progression intergénérationnelle des performances.

Les résultats obtenus sont éloquents : environ 2019 points en single-core et 6503 points en multi-core. Ces scores sont non seulement une nette amélioration par rapport à son prédécesseur, le Nord 5 (2000 / 5100 points environ sur Geekbench 6), mais ils le positionnent aussi de manière très compétitive.

À titre de comparaison, ces performances dépassent celles enregistrées par des appareils comme le Google Pixel 10, un smartphone vendu à un tarif potentiellement deux fois supérieur.

Le modèle testé embarquait également 12 Go de RAM, une dotation généreuse qui devrait assurer une grande fluidité à l'usage, y compris pour les tâches les plus exigeantes.

Une fiche technique héritée et prometteuse

Si le OnePlus Nord 6 est bien la déclinaison internationale du Turbo 6, sa fiche technique a de quoi séduire. Les rumeurs évoquent un écran AMOLED 1.5K avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz, une caractéristique rare sur ce segment mais qui se généralise sur les smartphones de la marque.

La partie photo ne serait pas en reste avec un capteur principal de 50 Mpx, probablement stabilisé (OIS), et un ultra grand-angle de 8 Mpx, plus classique sur ce type d'appareil mobile.

OnePlus Nord 5

L'un des arguments les plus forts pourrait être son autonomie. Le modèle chinois embarque une batterie colossale de 9000 mAh, et il est probable que le Nord 6 en hérite.

Couplée à une charge rapide de 80W, cette configuration promet une endurance record. De plus, la présence native d'Android 16 confirme que l'appareil bénéficiera des dernières nouveautés logicielles dès sa sortie.

Un avenir assuré malgré les turbulences ?

Cette fuite intervient dans un contexte particulier pour la marque. Des rapports ont récemment fait état d'une possible fermeture de OnePlus par sa maison mère, Oppo, en raison de ventes décevantes.

Ces allégations ont cependant été fermement démenties par les dirigeants de l'entreprise, notamment en Europe et en Inde. Affaire à suivre.

Le développement actif du Nord 6, ainsi que d'autres modèles comme le OnePlus 15T, semble en principe confirmer la volonté de la marque de poursuivre ses activités.

En se concentrant sur ce qui a fait son succès, des performances de premier plan à un prix contenu, OnePlus cherche à rassurer son public et à prouver que sa stratégie reste pertinente.