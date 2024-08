Le milliardaire Elon Musk s'était attaqué par voie judiciaire à la startup OpenAI, qu'il a contribuée à fonder et à l'origine de ChatGPT, et à son dirigeant Sam Altman, en les accusant d'avoir trahi la philosophie initiale de l'entreprise (contribuer au bonheur et au bien-être de l'humanité) pour se tourner vers une recherche de profit pur.

L'évolution de son statut d'une organisation à but non lucratif à une entreprise à but lucratif limité pour attirer plus d'investisseurs et répondre aux immenses besoins financiers nécessaires à la croissance des modèles d'IA et le comportement insatiable de Sam Altman ont conduit l'homme d'affaires à déposer plainte et à appeler à l'ouverture des modèles d'IA d'OpenAI.

L'accusation servait aussi la mise en avant de Grok, la propre intelligence artificielle de X.Ai, autre entreprise d'Elon Musk, et a pu être vue comme une forme de publicité pour sa propre IA adossée au réseau social X.

Une plainte éteinte en juin, une autre rallumée en août

Ce soupçon a été renforcé après l'annonce de l'abandon de cette même plainte en juin sans en évoquer clairement les tenants et les aboutissants. Et pourtant, Elon Musk ne lâche pas le morceau si facilement et il vient même de relancer une plainte contre OpenAI et Sam Altman aurpès d'une cour fédérale américaine.

OpenAI et Microsoft, des liens qui interrogent

Il attaque cette fois les fondements de la création d'OpenAI en affirmant qu'il a été dupé par Sam Altman et le président d'OpenAI Greg Brockman lors de la co-fondation de l'entreprise sur les bases d'une organisation à but non lucratif.

Dans sa plainte, il s'estime trahi par Altman et Microsoft qui ont employé des techniques opaques pour en faire une entreprise à but lucratif, avec une dissimulation "aux proportions shakesperiennes".

La question avait notamment fait l'objet de débats et Elon Musk lui-même avait reconnu l'importance d'investissements massifs pour atteindre une échelle suffisante dans le développement de l'IA face au pouvoir financier des GAFAM.

Il insiste par ailleurs sur la notion de sécurité de l'IA et estime avoir été trompé sur la promesse qu'OpenAI devait concevoir une intelligence artificielle plus sûre et plus open source que celles des géants du Web.

Sécurité IA, orientation lucrative...Elon Musk tire sur tout ce qui bouge

Développer une IA selon des principes de sécurité et non d'après la volonté lucrative court-termiste d'investisseurs est un argument développé par plusieurs startups, justement en opposition avec ce qui se passe chez OpenAI où les filets de sécurité sont malmenés et les équipes chargées de veiller à leur maintien sont débarquées pour mettre tout ce domaine sous la supervision de Sam Altman lui-même, devenant ainsi juge et partie.

La plainte d'Elon Musk revient également sur le rôle trouble de Microsoft, déjà sous investigation de plusieurs régulateurs, en accusant le géant de Redmond d'avoir pris le contrôle insidieux d'OpenAI et de l'avoir rendu dépendant de son infrastructure cloud.

Microsoft est de son côté en train de faire des efforts pour apparaître moins incontournable dans la gestion d'OpenAI, retirant un poste d'observateur du conseil d'administration et plaçant la firme dans la liste de ses concurrents sérieux.

Vrai début de séparation ou simple manoeuvre dilatoire pour donner le change de la part d'une entreprise qui a tout de même investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, cela ne suffit pas l'exonérer aux yeux d'Elon Musk qui en fait une cible indirecte de sa nouvelle plainte.