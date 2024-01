Etrange situation que celle des marques de smartphones du groupe BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Realme) : en pleine ascension en Europe, elles ont soudainement disparu des radars depuis deux ans.

En cause, un litige sur les brevets 5G opposant le groupe à l'équipementier Nokia a plus ou moins remis en cause la distribution des appareils mobiles des différentes marques. Plutôt que de risquer d'affronter un procès, les marques ont préféré se mettre en retrait.

Entre retrait des marchés et discrétion

Sur certains marchés comme l'Allemagne, la distribution a été stoppée net. Dans d'autres comme en France, elle n'a pas cessé mais les marques en question ont commencé à refluer, faisant disparaître leurs équipes en place et semblant peu à peu quitter le marché tout en affirmant maintenir une présence.

Les appareils Oppo, OnePlus et Realme ont été lancés depuis deux ans sans fanfare, presque sans relations presse pour les accompagner et sur des canaux de distribution pas toujours facilement mis en évidence.

Une marque comme Realme, qui affichait des croissances à trois chiffres, s'est éteinte en quelques mois. D'autres, comme OnePlus, sont restées un peu plus visibles et procèdent à des lancements réguliers, comme le OnePlus 12, mais avec un minimum de visibilité.

Un accord enfin trouvé avec Nokia

Cette situation compliquée pourrait s'assainir prochainement. Oppo vient d'annoncer avoir trouvé un accord de licences croisées sur les technologies 5G avec Nokia. Cette nouvelle alliance couvre les brevets 5G dits essentiels (qui n'ont pas d'équivalents et ne peuvent être contournés) et de la propriété intellectuelle sur les technologies cellulaires.

Surtout, l'accord met fin à toutes les procédures juridiques sur l'ensemble des marchés, ce qui va permettre aux marques de BBK de revenir sur le devant de la scène sans craindre d'être attaquées pour violation de brevets.

Cela va-t-il faire venir en Europe des fleurons comme le récent Oppo Find X7 Ultra ou les derniers Realme GT ? On peut l'espérer. Cela va en tous les cas apporter de la visibilité et un retour au calme sur les marchés européens. Mais le temps perdu pourra-t-il se rattraper ?