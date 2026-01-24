Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure avec le réseau n°1 de France sans les frais habituels au démarrage ? En ce moment, pour toute souscription en ligne à une Livebox Fibre, Orange vous offre les frais de mise en service de 49 €, une économie immédiate non négligeable.
À cette occasion, (re)découvrez la Série Spéciale Livebox Lite Fibre, une offre accessible qui va à l'essentiel sans compromis sur la performance Orange.
L'essentiel de l'offre
- Prix : 29,99 € / mois.
- Engagement : 12 mois.
- Mise en service : 0 € au lieu de 49 € (exclusivité web).
Une connexion robuste et un divertissement complet
➡️ Internet : la Livebox 5 offre un débit solide allant jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi. C'est l'assurance d'une navigation fluide, même avec plusieurs appareils connectés en simultané.
➡️ Télévision : le décodeur TV UHD est inclus, vous donnant accès à un large bouquet de 200 chaînes.
➡️ Téléphonie : appels illimités vers les fixes en France, dans les DOM et vers plus de 110 destinations.
> Petit bonus : les appels vers les mobiles aux USA et au Canada sont également inclus.
Pourquoi c'est intéressant ?
Cette série spéciale est parfaite pour ceux qui veulent la stabilité du réseau Orange à un prix maîtrisé. L'absence de frais de mise en service (49 € d'économie) rend l'offre très compétitive dès le premier mois. C’est la solution idéale pour un emménagement ou pour changer d'opérateur sans frais cachés à l'ouverture de la ligne.
