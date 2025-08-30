La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a infligé une amende de 80 000 euros à la société Black Mandrill, qui exploite le site de conseils en paris sportifs France Pronos. Au terme d'une enquête menée en 2022, les autorités ont conclu que le site trompait les consommateurs en leur faisant miroiter une augmentation de leurs chances de gagner de l'argent.

Une promesse jugée trompeuse par nature

L'enquête, déclenchée par un signalement de l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ), a visé les communications du site France Pronos (anciennement Combimultisport) sur sa plateforme et ses réseaux sociaux. La DGCCRF a estimé que ces informations laissaient entendre que les abonnements payants pour des pronostics permettaient d'augmenter les espérances de gains.

Or, pour la Répression des fraudes, le principe est clair et sans appel : « la pratique qui consiste à affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard est une pratique commerciale réputée trompeuse, en toute circonstance ». Promettre des gains serait donc, par définition, une tromperie envers le consommateur.

L'entreprise paie l'amende mais conteste le raisonnement

Bien qu'elle ait accepté de payer l'amende de 80 000 € dans le cadre d'une transaction pénale avec le parquet de Paris, la société Black Mandrill n'est pas d'accord sur le fond. Son directeur, Xavier Mattern, a déclaré que le raisonnement de la DGCCRF était « erroné ».

Selon lui, contrairement aux jeux de pur hasard comme le loto, les paris sportifs ne dépendent pas uniquement de la chance. Il estime que pour « certains jeux comme le poker, le backgammon ou encore les paris sportifs, (...) l’analyse, l’expertise et la discipline peuvent bel et bien permettre d’obtenir des résultats durables ». Il défend donc l'idée que des conseils avisés peuvent réellement améliorer les performances d'un parieur.

Les pronostiqueurs dans le viseur des autorités

Ce cas n'est pas isolé et s'inscrit dans une surveillance accrue du secteur des pronostics sportifs par les autorités. La DGCCRF rappelle qu'elle est pleinement mobilisée pour protéger les consommateurs face aux risques financiers importants liés aux jeux d'argent.

Ce n'est pas la première fois que des sites de ce type sont épinglés. En novembre 2023, quatre autres plateformes de pronostiqueurs avaient été sanctionnées pour les mêmes motifs. Plus récemment, des influenceurs faisant la promotion de services similaires ont également été ciblés. La Répression des fraudes invite les consommateurs à la plus grande méfiance envers toute offre promettant des gains assurés, rappelant que les paris sportifs peuvent entraîner des pertes en capital significatives.