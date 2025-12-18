Les fuites s'accélèrent et dessinent un portrait de plus en plus précis du prochain fleuron d'AMD pour le gaming. Le successeur du très apprécié 9800X3D, basé sur l'architecture Zen 5, vient de faire une double apparition remarquée qui confirme que son lancement est désormais imminent.

Entre des scores de performance bruts et des listages tarifaires, la communauté hardware a de quoi alimenter les spéculations avant la présentation officielle.

Quels sont les premiers enseignements des benchmarks ?

La première salve d'informations provient de la base de données de Geekbench, où le futur Ryzen 7 9850X3D a été testé. Les premiers chiffres révèlent un score de 3 439 points en single-core et de 17 530 points en multi-core. La donnée la plus intéressante est la fréquence boost de 5.6 GHz, soit une augmentation de 400 MHz par rapport à son prédécesseur. En pratique, cela se traduit par un gain d'environ 3% en single-core, mais une performance légèrement inférieure en multi-core face au 9800X3D.

Il faut cependant nuancer ces résultats. Le système de test utilisait une mémoire vive lente (DDR5-4800) et un firmware préliminaire, deux facteurs qui brident très certainement le plein potentiel du processeur. Le véritable niveau de performance ne sera connu qu'avec des tests réalisés dans des conditions optimales, mais la tendance d'un gain modeste, principalement axé sur les tâches mono-threadées, semble se confirmer.

À quel tarif faut-il s'attendre pour ce nouveau processeur ?

En parallèle des benchmarks, le processeur a fait son apparition dans les catalogues de plusieurs revendeurs, notamment aux États-Unis et en Suisse. Le prix affiché est élevé : 553 dollars chez le revendeur américain SHI et l'équivalent de 549 dollars en Suisse. Ces tarifs observés sont presque certainement des simples placeholders, destinés à préparer les systèmes de vente avant l'annonce officielle.

Le prix de lancement du 9800X3D était de 479 dollars. Il est donc plus probable qu'AMD vise un positionnement stratégique autour de 500 dollars pour son nouveau modèle. Le tarif final sera un facteur clé de son succès, surtout si les gains de performance se révèlent marginaux. La confirmation est attendue lors du CES 2026, où le processeur devrait être officiellement dévoilé.

Quelles sont les spécifications techniques confirmées ?

Le Ryzen 7 9850X3D se présente avant tout comme un "refresh" technique plutôt qu'une révolution. Il conserve l'architecture de base de son aîné, avec 8 cœurs et 16 threads et un généreux cache L3 de 96 Mo. La principale et quasi unique différence réside dans la fréquence boost qui passe de 5.2 GHz à 5.6 GHz, tandis que la fréquence de base reste fixée à 4.7 GHz.

Le reste des caractéristiques est identique. On retrouve un TDP de 120W et une partie graphique intégrée (iGPU) basée sur l'architecture RDNA 2 avec deux cœurs. En conclusion, les utilisateurs ne doivent pas s'attendre à un bond de géant. L'objectif d'AMD est clair : peaufiner sa formule pour offrir un gain de performance modeste et conserver sa couronne dans le segment du gaming haut de gamme.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Ryzen 7 9850X3D est-il basé sur une nouvelle architecture ?

Non, il s'agit d'une mise à jour de l'architecture Zen 5, un "refresh" du Ryzen 7 9800X3D. Il conserve la même configuration de cœurs (8/16) et la même quantité de cache. La principale amélioration est l'augmentation de la fréquence boost à 5.6 GHz.

Quand le Ryzen 7 9850X3D sera-t-il officiellement annoncé ?

Toutes les indications convergent vers une annonce officielle lors du salon CES 2026, qui se tient généralement au début du mois de janvier. La disponibilité commerciale devrait suivre de très près.

Le gain de performance justifiera-t-il l'achat par rapport au 9800X3D ?

C'est la question centrale. D'après les premières fuites, le gain sera surtout sensible en single-core, ce qui est bénéfique pour les jeux. Cependant, l'amélioration globale risque d'être modeste. La décision dépendra fortement du prix final et des benchmarks indépendants.