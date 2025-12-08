Le secteur des consoles de jeu portables est en pleine ébullition, largement dominé par les solutions APU d'AMD. Cependant, Intel n'a pas dit son dernier mot et prépare une offensive sérieuse avec ses prochaines générations de processeurs.

Dans cette course à l'innovation, le constructeur chinois OneXPlayer a toujours su tirer son épingle du jeu en adoptant rapidement les technologies les plus récentes pour proposer des consoles performantes.

Une nouvelle fuite vient confirmer cette stratégie audacieuse, plaçant la marque à l'avant-garde avec une machine qui pourrait bien redéfinir les standards de performance.

Une fuite sur Geekbench qui en dit long

L'information a émergé via la plateforme de benchmark bien connue, Geekbench. Un appareil de test, identifié comme une future OneXPlayer X1, a été repéré embarquant un processeur jusqu'alors inconnu dans ce format : l'Intel Core Ultra 5 338H.

Cette puce est la première représentante de la future architecture Intel Panther Lake à se montrer dans un tel appareil, confirmant l'intérêt des fabricants pour cette nouvelle plateforme.

Les détails techniques rapportés sont particulièrement intéressants. Le Core Ultra 5 338H disposerait d'une configuration à 12 cœurs hybrides, répartis en 4 cœurs Performance, 4 cœurs Efficient et 4 cœurs basse consommation (LP-E).

Si les benchmarks affichent des fréquences encore préliminaires, le potentiel de cette puce est palpable, avec des fréquences de boost qui pourraient atteindre 4,7 GHz dans sa version finale.

Les scores actuels, bien que modestes, ne sont probablement pas représentatifs des performances finales, le matériel et les pilotes étant encore en phase de développement.

L'atout maître : une puce graphique Arc B370

Au-delà de la puissance de calcul du CPU, le véritable enjeu pour une console de jeu réside dans sa partie graphique. Sur ce point, la puce Intel n'est pas en reste. Elle intègre un iGPU Arc B370, basé sur la nouvelle architecture graphique Intel Xe3.

Cette solution embarquerait 10 Xe-Cores, promettant un bond en avant significatif par rapport aux générations précédentes. Les premières estimations la placent au coude-à-coude avec la Radeon 880M d'AMD, une référence actuelle sur le marché.

Pour épauler ce duo processeur/GPU, la fuite mentionne également la présence de 32 Go de RAM, ce qui laisse entrevoir une machine capable de gérer les jeux les plus exigeants sans sourciller.

Cette quantité de mémoire vive, potentiellement cadencée à des vitesses très élevées allant jusqu'à 9600 MT/s, garantirait une fluidité et une réactivité exemplaires. Il s'agit clairement d'une configuration pensée pour le jeu haut de gamme nomade.

Une stratégie de diversification bien huilée

L'arrivée de cette version Panther Lake s'inscrit dans la stratégie globale de OneXPlayer pour sa gamme X1, qui se décline déjà en plusieurs variantes équipées de puces Intel (Meteor Lake, Lunar Lake) et AMD (Hawk Point, Strix Point).

Le fabricant cherche à couvrir tous les segments du marché en proposant un châssis unique et polyvalent, capable d'accueillir les meilleures puces du moment. Le format 3-en-1 de la X1, avec son grand écran de 10,95 pouces à 120 Hz et ses contrôleurs détachables, en fait une plateforme idéale pour ce genre d'expérimentation.

En étant le premier à tester Panther Lake pour une console portable, OneXPlayer envoie un signal fort à la concurrence et laisse entendre que la plate-forme utilisant la gravure Intel 18A a toutes les cartes en main pour se hisser au niveau de solutions embarquées d'AMD.

Cette démarche montre non seulement la maturité de la plateforme d'Intel mais aussi l'ambition du constructeur de ne laisser aucun répit à ses rivaux. Reste désormais à attendre une annonce officielle, qui pourrait potentiellement avoir lieu autour du CES 2026, pour découvrir tous les secrets de cette machine prometteuse.