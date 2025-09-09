Aechelon Technology a annoncé le lancement du Project Orbion, une initiative ambitieuse visant à créer un jumeau numérique vivant de la planète. En collaboration avec des partenaires stratégiques tels que Niantic Spatial, ICEYE et BlackSky, ce projet vise à fusionner l'imagerie satellite en temps réel, l'intelligence radar et la photogrammétrie vidéo pour reconstruire dynamiquement le monde en 3D. L'objectif est de produire une "réalité synthétique" complète, incluant une physique précise et les conditions météorologiques en direct.

Une coalition technologique pour une réalité synthétique

Le succès du Project Orbion repose sur l'intégration de technologies de pointe issues de différents spécialistes. Aechelon, leader mondial de la simulation géospatiale pour la défense, apporte ses systèmes de visualisation et d'entraînement pour l'IA. Les partenaires fournissent les données brutes nécessaires à cette simulation :

BlackSky : Fournit l'imagerie d'observation de la Terre à très haute résolution et à haute cadence.





Fournit l'imagerie d'observation de la Terre à très haute résolution et à haute cadence. ICEYE : Apporte sa constellation de satellites radar capables de voir à travers l'obscurité, les nuages et la fumée.





Apporte sa constellation de satellites radar capables de voir à travers l'obscurité, les nuages et la fumée. Niantic Spatial : Spécialiste de la reconstruction par modèle géospatial large (Large Geospatial Model) et de la visualisation.





Spécialiste de la reconstruction par modèle géospatial large (Large Geospatial Model) et de la visualisation. Distance Technologies : Contribue avec ses écrans 3D à champ lumineux (Light Field) pour des applications de réalité augmentée.

Ces flux de données convergent vers la plateforme Skybeam d'Aechelon pour alimenter le jumeau numérique.

Applications duales : de la défense aux catastrophes naturelles

Le projet Orbion est conçu pour des applications "duales", c'est-à-dire servant à la fois des objectifs militaires et civils. D'une part, il permet d'améliorer la connaissance situationnelle pour la gestion des catastrophes naturelles comme les incendies de forêt ou les inondations, ainsi que pour le suivi des itinéraires maritimes en temps de paix. D'autre part, il sert à surveiller les mouvements de troupes en temps de guerre et à former des modèles d'IA pour la défense.

La capacité du radar d'ICEYE à pénétrer les obstacles visuels permet aux utilisateurs de réagir aux événements au sol quelles que soient les conditions, en s'assurant que la représentation 3D du monde est la plus à jour possible.

Entraîner l'IA et naviguer sans GPS

Un des défis majeurs que Project Orbion cherche à relever est l'entraînement des intelligences artificielles. Les algorithmes d'apprentissage automatique nécessitent des données actuelles et conformes à la réalité du terrain. Nacho Sanz-Pastor, cofondateur d'Aechelon, souligne que le défi a toujours été de « suivre le rythme des changements dans le monde physique ». Project Orbion fournira ces données véridiques pour former les systèmes autonomes.

Par ailleurs, la collaboration explore l'intégration du système de positionnement visuel (VPS) de Niantic Spatial. Dans les environnements où le GPS est indisponible ou compromis, le VPS permettra aux équipes au sol d'obtenir une localisation au centimètre près. Cette capacité est déterminante pour les opérations de recherche et de sauvetage complexes. Le premier cas d'utilisation concret sera testé avec le centre d'entraînement de l'aviation des garde-côtes américains, notamment pour évaluer les zones d'atterrissage d'hélicoptères.

Vers un standard pour les données géospatiales

La fusion de multiples sources de données pose un défi technique considérable en matière de standardisation. Les partenaires travaillent à établir des normes pour partager et communiquer efficacement les données géospatiales. Brian McClendon, de Niantic Spatial, a indiqué qu'en combinant les plateformes de scan et de visualisation avec la simulation d'Aechelon, les premiers intervenants obtiendront « la compréhension la plus précise des environnements dans lesquels ils opèrent ».

Cette collaboration vise à créer un écosystème où l'interaction entre l'humain et l'IA devient plus intuitive, permettant une prise de décision plus sûre pour des applications qui relevaient, jusqu'à présent, de la science-fiction.