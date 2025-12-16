Aspirateur balai laveur Roborock F25 RT

Il se démarque par un système d’auto-nettoyage à l’eau chaude combiné à un séchage automatique, assurant une propreté irréprochable après chaque utilisation. Sa technologie de séparation solide-liquide-air, associée à une station d’accueil entièrement étanche, permet au F25 RT de nettoyer et d’entretenir ses rouleaux de manière autonome, afin qu’il soit toujours prêt pour la session suivante.

Grâce à son design ultra-fin de 12,5 cm et à sa capacité d’inclinaison jusqu’à 70°, il accède facilement aux zones difficiles et se faufile sous les meubles bas pour un nettoyage précis, au plus près des bords. Le rouleau JawScrapers retient efficacement les cheveux et les saletés tenaces sans s’emmêler, tout en laissant les sols propres et sans traces.

Le Roborock F25 RT dispose d’une puissance d’aspiration de 20 000 Pa et d’une vitesse de rotation de 450 tours par minute, lui permettant d’éliminer poussières, débris et taches en un seul passage, y compris dans les endroits les plus exigeants.

Son autonomie peut atteindre 35 minutes en mode Éco, couvrant jusqu’à 262,5 m² avec une seule charge. Des annonces vocales intégrées informent en continu de l’état de l’appareil, pour une utilisation simple, claire et intuitive.

Vous pouvez obtenir le Roborock F25 RT à 164 € grâce au code PEM15D89 sur Cdiscount en ce moment.



