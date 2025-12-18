Robot aspirateur laveur Dreame L10s Pro Gen 3

Le L10s Pro Gen3 est équipé du moteur Vormax, capable de délivrer jusqu’à 13 000 Pa d’aspiration pour éliminer efficacement poussières et débris, tout en limitant le niveau sonore pour un confort optimal. Son système de lavage DuoScrub, avec deux serpillières rotatives en fibre à haute vitesse, assure un nettoyage des sols performant en réduisant les traces et les résidus d’eau.

Grâce à la technologie RoboSwing, il atteint plus facilement les coins, les plinthes et les zones difficiles d’accès. La détection ultrasonique des tapis et moquettes ajuste automatiquement la puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur, épaulée par une brosse tout en caoutchouc qui capture saletés et cheveux sans s’emmêler.

La navigation Smart Pathfinder permet une cartographie rapide et précise pour des trajets optimisés, tandis que la batterie de 5 200 mAh offre jusqu’à 155 minutes d’autonomie, couvrant environ 145 m² par charge. Lorsque la batterie est faible, le robot retourne seul à sa base avant de reprendre le nettoyage là où il s’était arrêté.

Retrouvez le Dreame L10s Pro Gen 3 à 209 € au lieu de 299 € (prix officiel), soit une remise de 30% sur Amazon.

