Robot aspirateur laveur Dreame L10s Pro Gen 3
Le L10s Pro Gen3 est équipé du moteur Vormax, capable de délivrer jusqu’à 13 000 Pa d’aspiration pour éliminer efficacement poussières et débris, tout en limitant le niveau sonore pour un confort optimal. Son système de lavage DuoScrub, avec deux serpillières rotatives en fibre à haute vitesse, assure un nettoyage des sols performant en réduisant les traces et les résidus d’eau.
Grâce à la technologie RoboSwing, il atteint plus facilement les coins, les plinthes et les zones difficiles d’accès. La détection ultrasonique des tapis et moquettes ajuste automatiquement la puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur, épaulée par une brosse tout en caoutchouc qui capture saletés et cheveux sans s’emmêler.
La navigation Smart Pathfinder permet une cartographie rapide et précise pour des trajets optimisés, tandis que la batterie de 5 200 mAh offre jusqu’à 155 minutes d’autonomie, couvrant environ 145 m² par charge. Lorsque la batterie est faible, le robot retourne seul à sa base avant de reprendre le nettoyage là où il s’était arrêté.
Retrouvez le Dreame L10s Pro Gen 3 à 209 € au lieu de 299 € (prix officiel), soit une remise de 30% sur Amazon.
Sont également en réduction en ce moment :
- Enceinte résidentielle Devialet Phantom II 95db Iconic White à 935 € soit -15% (350W RMS, résiste aux éclaboussures, Bluetooth, WiFi, AirPlay, multiroom, son stéréo haute qualité)
- Casque sans fil JBL Tune 660 NC - Bleu à 39 € (prix officiel 60,99 €) (son JBL Pure Bass, réduction de bruit active, jusqu’à 44h d’autonomie, Bluetooth 5.0, appels mains-libres)
- Circuit de course électrique Carrera - 20063026 First Nintendo Mario Kart à 18,90 € soit -46% (avec voitures miniatures Mario et Luigi)
- PS5 Edition Numérique 825 Go - Fortnite Flowering Chaos - Edition limitée à 349 € (-30%)
- PS5 Slim Edition Standard à 449,99 € (-18%)
- Dragon Ball Z : Kakarot - PS5 à 15,64 €
- Tomb Raider IV-VI Remastered - Switch à 17,79 €
- Gris - PS5 à 19,99 €
- Little Nightmares III - Switch 2 à 30,16 €
- Clair Obscur : Expedition 33 - Xbox Series X à 37,99 €
- SSD externe portable Crucial X9 - 1 To à 79,99 € (jusqu’à 1050 Mo/s)
- SSD externe portable Crucial X10 - 6 To à 378,99 € soit -5% (jusqu’à 2100 Mo/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65)
- Enceinte Bluetooth portable Soundcore Anker 2 - Bleu clair, rouge ou blanc à 24,99 € soit -50% (ou en noir à 23,99 €) (autonomie 24h, portée 20 m, IPX7, microphone intégré, pilotes 2x 6W, technologie BassUp...)
- Pack de 4 AirTag à 89 € (-32%)
- Boitier PC ATX Moyen Tour Musetex Y6 - Noir à 56,99 € soit -5% (3 ventilateurs 120mm préinstallés, support RAD 360mm, verre trempé 270°, filtres à poussière magnétiques...)
- Clé WiFi 6 UGREEN AX1800 à 19,91 € avec la remise au panier
- TV QLED Samsung 55Q60D 4K - 55" à 449 €
