Enceinte Bluetooth Soundcore Motion+

La Soundcore Motion+ délivre un son haute résolution grâce à la compatibilité Hi-Res et au codec Qualcomm aptX, garantissant une connexion Bluetooth stable et une excellente qualité audio. Sa puissance de 30 W, portée par des tweeters, des woofers en néodyme et des radiateurs passifs, est renforcée par la technologie BassUp qui ajuste les basses en temps réel pour un rendu plus profond.

Avec une plage de fréquences étendue de 50 Hz à 40 kHz et un DSP avancé, elle restitue chaque détail avec précision. Certifiée IPX7, elle résiste à l’eau et protège efficacement ses ports USB-C et AUX. Sa batterie de 6 700 mAh assure jusqu’à 12 heures d’écoute continue.

Vous pouvez trouver l'enceinte Soundcore Motion+ en noir à 61,99 € au lieu de 99,99 € (prix officiel), soit une remise de 38% sur Amazon en ce moment.

Écran PC gaming incurvé Acer Nitro ED340CUR X0bmiipx

Cet écran incurvé de 34 pouces est équipé d’une dalle VA au format ultralarge 21:9, offrant une immersion renforcée grâce à sa résolution UWQHD de 3440 x 1440 pixels. Pensé pour le jeu comme pour le multitâche, il combine un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (VRB) et la technologie FreeSync Premium, garantissant une image fluide sans déchirures.

Compatible HDR10, il propose un contraste dynamique élevé et une luminosité de 250 cd/m² pour des images plus profondes et détaillées. Son traitement antireflet améliore le confort visuel, et 2 haut-parleurs de 2 W par canal sont également intégrés.

Retrouvez l'écran Acer Nitro ED340CUR X0bmiipx à 209,99 € avec le code BOULANGER30 jusqu'à ce soir minuit sur Rakuten.

Station d'alimentation portable OUKITEL BP2000 Pro

La BP2000 Pro est une station d’énergie puissante et évolutive, capable de délivrer jusqu’à 3 600 W en courant alternatif pour alimenter sans difficulté la majorité des appareils énergivores, à la maison comme en extérieur.

Sa capacité de batterie extensible de 2 à 16 kWh, grâce à l’ajout de batteries d’extension, permet de couvrir de 1 à 6 jours d’autonomie en cas de coupure de courant, ce qui en fait une solution idéale pour le secours domestique, le camping-car ou les usages nomades.

La recharge est rapide et flexible : il atteint 80 % en 1,5 heure sur secteur, ou en seulement 1 heure en combinant recharge solaire jusqu’à 1 000 W et secteur. Intégré à un système de transfert automatique, il assure une alimentation continue du foyer lors des pannes, avec un onduleur capable de rétablir le courant en moins de 10 ms afin de protéger les équipements sensibles.

Pilotable via une application mobile, le BP2000 Pro repose sur des batteries LiFePO₄ sûres et durables, offrant plus de 3 500 cycles et une durée de vie estimée à 10 ans, pour une solution énergétique fiable et pérenne.

Vous pouvez obtenir l'OUKITEL BP2000 Pro à 1 099 € grâce au code 93PDPMD2 sur Geekbuying. Elle est actuellement en précommande et sera expédiée gratuitement depuis l'UE à partir du 16 janvier.



