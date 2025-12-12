Graveur laser AtomStack P1
Avec ses dimensions de 265 x 303 x 185 mm et son poids léger d’environ 3 kg, l’Atomstack P1 est facile à transporter et à installer. Il utilise un laser bleu de 5 W, associé à un laser infrarouge de 1,2 W, ce qui lui permet de travailler avec un large éventail de matériaux : bois, bambou, papier, cuir, carton, liège, pierre, feutre, métal, plastique, acrylique et plus encore.
Capable d’atteindre une vitesse de 10 000 mm/min, il s’adapte aisément à des projets variés. Sa structure CoreXY optimisée, dotée d’un double moteur, assure un positionnement précis de 0,1 mm, garantissant des gravures extrêmement fines.
Le logiciel gratuit Atomstack offre une bibliothèque complète de matériaux avec des paramètres prédéfinis et reconnaît automatiquement les accessoires. Grâce à son système d’identification intégré, il bascule instantanément vers le mode laser approprié, pour une utilisation fluide, intuitive et sécurisée.
Certifié Laser Classe I, le P1 bénéficie d’un châssis entièrement fermé avec fenêtre de visualisation, pour un travail sûr et protégé. Le levier de mise au point fixe intégré assure un réglage manuel simple et précis.
Le graveur est compatible avec Android, iOS, Windows et macOS, et fonctionne également avec le logiciel LightBurn pour une liberté totale dans la création.
Vous pouvez obtenir l'AtomStack P1 à 159 € grâce au code NNNBONPLANM12 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE (prix officiel 189 €).
Voici encore quelques autres belles offres à ne pas manquer en ce moment :
- TV LG OLED AI OLED48B4 4K 2024 - 48" à 538,30 € avec la carte Leclerc
- Carte graphique Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G à 609,99 € avec le code NOELFNAC pour les adhérents Fnac jusqu'à minuit + 60 € remboursés (date limite d'achat 27/12)
- PS5 Slim Edition Digital à 319,99 € avec le code NOELFNAC pour les adhérents Fnac jusqu'à minuit
- PS5 Pro à 609,99 € avec le code NOELFNAC pour les adhérents Fnac jusqu'à minuit + Call of Duty 7 à 34,99 €
- LEGO Star Wars : Andor 75434 K-2SO le Droïde de Sécurité à 55,99 € avec le code 10LEGO60
- LEGO Star Wars 75398 C-3PO à 99,99 € pour les adhérents Fnac
- Batterie externe Xiaomi 10000mAh 22.5W Lite - Blanc à 12,99 € + écouteurs filaires Xiaomi Type-C blancs ou noirs offerts
- Bloc d’alimentation Be quiet! Pure Power 13 M 850W à 116,95 € (80 Plus Gold, ATX 3.1, PCIe 5.1, ventilateur semi-passif 120 mm)
- MacBook Pro M4 - Noir sidéral à 1 399 € soit -15% (14" Liquid Retina XDR, RAM 16 Go, SSD 512 Go, puce M4 10 cœurs, GPU 10 cœurs, WiFi 6E, Bluetooth 5.3)
- MacBook Pro M4 - Argent ou Noir sidéral à 1 649 € soit -13% (14" Liquid Retina XDR, RAM 16 Go, SSD 1 To, puce M4 10 cœurs, GPU 10 cœurs, WiFi 6E, Bluetooth 5.3)
- Call of Duty : Black Ops 7 - PlayStation 4 (avec contenu bonus exclusif Amazon) à 42 € (-29%)
- Borne d'arcade Arcade1Up Time Crisis à 503,57 € soit -23% (écran 17", WiFi, pédale et 2 pistolets inclus)
- Tapis de course pliable ROBORE X5F à 155 € avec le code NNNFRRX5F (inclinaison jusqu'à 14%, moteur silencieux, vitesse max 10 km/h, charge 150 kg, écran LED, télécommande, ceinture de course antidérapante et système d'amortissement multicouche)
Et pour terminer, jetez aussi un œil à nos autres bons plans de ce vendredi :
➡️ Top 3 des promos du jour (Samsung Galaxy Book4 Edge, Redmi Watch 5 Lite et TV QLED 4K Philips Ambilight)
➡️ Noël : les LEGO à prix réduits font leur grand retour chez Cdiscount
➡️ Ventes Flash Amazon : le Top 10 des promos tech & gaming à ne pas rater
➡️ Noël électrique : Zendure casse les prix sur l'autonomie énergétique jusqu'à -51%