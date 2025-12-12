Graveur laser AtomStack P1

Avec ses dimensions de 265 x 303 x 185 mm et son poids léger d’environ 3 kg, l’Atomstack P1 est facile à transporter et à installer. Il utilise un laser bleu de 5 W, associé à un laser infrarouge de 1,2 W, ce qui lui permet de travailler avec un large éventail de matériaux : bois, bambou, papier, cuir, carton, liège, pierre, feutre, métal, plastique, acrylique et plus encore.

Capable d’atteindre une vitesse de 10 000 mm/min, il s’adapte aisément à des projets variés. Sa structure CoreXY optimisée, dotée d’un double moteur, assure un positionnement précis de 0,1 mm, garantissant des gravures extrêmement fines.

Le logiciel gratuit Atomstack offre une bibliothèque complète de matériaux avec des paramètres prédéfinis et reconnaît automatiquement les accessoires. Grâce à son système d’identification intégré, il bascule instantanément vers le mode laser approprié, pour une utilisation fluide, intuitive et sécurisée.

Certifié Laser Classe I, le P1 bénéficie d’un châssis entièrement fermé avec fenêtre de visualisation, pour un travail sûr et protégé. Le levier de mise au point fixe intégré assure un réglage manuel simple et précis.

Le graveur est compatible avec Android, iOS, Windows et macOS, et fonctionne également avec le logiciel LightBurn pour une liberté totale dans la création.

Vous pouvez obtenir l'AtomStack P1 à 159 € grâce au code NNNBONPLANM12 sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE (prix officiel 189 €).





