Écran PC gaming Acer Nitro KG242YX1bmiipfx

Avec sa dalle 23,8" IPS Full HD 1920 x 1080 à 200 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (VRB), l’action reste nette et sans ralentissement, même dans les scènes les plus rapides

Le HDR10 améliore aussi nettement le contraste et la qualité d’image, offrant des couleurs plus précises et une immersion visuelle renforcée pour une expérience de jeu plus intense.

Grâce à FreeSync Premium, le taux de rafraîchissement du moniteur se synchronise avec la carte graphique afin d’éliminer les déchirures et les saccades, pour des graphismes fluides et parfaitement réactifs.

Les technologies Acer BlueLightShield, VisionCare et Flickerless réduisent la fatigue oculaire, tandis que le traitement Acer ComfyView limite les reflets, permettant de jouer plus longtemps dans de meilleures conditions de confort.

Retrouvez l'écran Acer Nitro KG242YX1bmiipfx à 79,90 € au lieu de 84,90 € en ce moment sur Amazon (prix conseillé 129,90 €).

