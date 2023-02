Le groupe Qualcomm propose déjà des puces spécifiquement destinés à des PC portables avec la série Snapdragon 8 cx mais ces composants, s'appuyant en grande partie sur un savoir-faire issu des smartphones, brillent plus par leurs connectivités et leur autonomie que par leurs performances.

En face, Apple aligne une gamme de puces Apple M1 et Apple M2 en s'appuyant sur une stratégie Apple Silicon qui lui permet d'équiper ses ordinateurs du petit MacBook Air au MacBook Pro en passant par les ordinateurs Mac (ne manque encore que le Mac Pro) tout en offrant des performances avancées.

Pour tenter de reprendre l'avantage, Qualcomm va utiliser des coeurs ARM spécifiques conçus par la firme Nuvia rachetée en 2021 qui doivent permettrent d'appuyer son offensive sur le segment des PC portables ARM.

Oryon, la pièce maîtresse de Qualcomm pour son avenir en ARM

Qualcomm a lâché peu d'informations sur cette initiative mais a tout de même dévoilé le nom du coeur CPU conçu avec Nuvia, Oryon que l'on devrait retrouver dans un première plateforme matérielle portant le nom de code Hamoa et la référence SC8380.

Puissante et modulaire, ce coeur pourrait se retrouver dans les processeurs de multiples appareils, du mobile jusqu'au PC de bureau, en ajustant leurs caractéristiques et le nombre de coeurs CPU et GPU engagés, comme le fait déjà Apple.

Le site WinFuture indique avoir eu confirmation de l'existence d'un appareil de développement doté d'un affichage de 10 pouces et équipé du fameux SoC SC8380 de 12 coeurs pouvant atteindre une cadence de 3,4 GHz, que testerait Qualcomm depuis au moins novembre 2022.

De nouvelles catégories de machines Windows ARM avec Oryon ?

Il ne s'agit pas d'un prototype ou d'un reference design (une base qui servirait pour un produit commercial) mais bien d'une plateforme de développement, précise le site qui indique toutefois que la taille d'écran de 10 pouces n'est sans doute pas choisie au hasard.

Microsoft Surface Neo

Elle pourrait donc être un précurseur pour des machines Windows ARM compactes, de type ultraportable ou appareil 2 en 1. Cela confirme également que Hamoa ne sera pas réservé aux PC portables de 13 pouces et plus et PC de bureau et qu'il pourrait se retrouver dans des appareils beaucoup plus petits.

De quoi peut-être rivaliser avec des tablettes iPad Pro ou relancer un produit mort-né comme la Surface Neo à deux écrans et sous Windows 10X de Microsoft, présentée en 2019 mais finalement jamais lancée.