Après plusieurs générations de processeurs dérivés des puces pour smartphones préparant le terrain, le groupe Qualcomm s'est invité plus franchement sur le segment des processeurs ARM pour PC portables grâce aux séries Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus.

La solution premium s'appuie sur une configuration de 12 coeurs Oryon spécialement conçus par la firme Nuvia pour offrir des performances en phase avec les besoins de ce type de matériel.

Qualcomm a par la suite déployé toute une gamme de processeurs avec un nombre de coeurs moindre pour pouvoir descendre en gamme et proposer des machines à des tarifs plus abordables.

En attendant de savoir sur cette stratégie, portée également par son partenariat avec Microsoft autour de Windows sur ARM et Copilot+, va fonctionner, Qualcomm prépare dès à présent une deuxième génération de puces ARM.

Snapdragon X Elite Gen 2 va s'enrichir en coeurs

Le site WinFuture avait trouvé des indices évoquant l'existence d'une plateforme de test baptisée Glymur et dont des traces apparaissent épisodiquement dans les listings d'import / export de produits électroniques.

Les dernières informations recueillies autour de la future plateforme de référence SC8480XP suggère l'utilisation de coeurs Oryon v3 (les v1 sont dans la puce Snapdragon X Elite actuelle et les v2 dans le processeur mobile Snapdragon 8 Elite) avec une augmentation du nombre de coeurs embarqués.

Alors que Snapdragon X Elite compte 12 coeurs, la plateforme Gen 2 serait dotée de 18 coeurs Oryon v3 associés dans le prototype de test à 48 Go de RAM et 1 To de stockage SSD en NVMe.

Il est trop tôt pour connaître la configuration exacte de ces coeurs (tous identiques, mix entre coeurs puissants et économiques, variations de cadence) mais les documents vus par WinFuture parlent pour ce prototype d'une version haute performance, et donc potentiellement de la version la plus puissante.

Si la consommation d'énergie requise excèdera sans doute les 80W des Snapdragon X Elite, Qualcomm semble travailler sur la possiblité de réunir processeur, RAM et stockage en un même système ou SiP (System in Package) pour gagner en efficacité, les interconnexions entre les composants étant optimisées.

La Gen 2 pour la fin de l'année

Pour découvrir les processeurs ARM Snapdragon X Elite Gen 2, il faudra un peu de patience. Ils pourraient être annoncés en fin d'année (le Snapdragon Tech Summit du mois d'octobre est un bon candidat) et diffusés dans des PC portables à partir de 2026.

Qualcomm tente ainsi de profiter de l'émergence du marché des PC portables ARM, pour le moment surtout portée par les ventes de MacBook / MacBook Pro avec puces Apple Mx, et de proposer une alternative aux processeurs x86 d'Intel et AMD, dominants depuis des années sur le segment.

Intel comme AMD, chahutés, n'ont pas dit leur dernier mot et les générations à venir avec Panther Lake gravé en Intel 18A pour le premier et les APU Zen 6 pour le second, auront aussi de solides arguments sur le ration performances / consommation.