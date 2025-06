Qualcomm a profité de ses liens avec Microsoft pour pouvoir proposer les premiers PC portables ARM Windows avec module d'IA embarqué, ouvrant la voie des AI PC et venant concurrencer d'une part les Mac ARM et d'autre part les solutions x86 d'Intel et AMD.

Après plusieurs années à utiliser des dérivés des plates-formes matérielles pour smartphones puis des solutions dédiées mais utilisant des coeurs ARM standard, la firme de San Diego a finalement racheté Nuvia pour concocter des coeurs ARM spécifiques Oryon.

Snapdragon X2 Elite avec beaucoup de coeurs Oryon v3

Cela a donné les processeurs Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus venant équiper des PC portables ARM chargés de prendre des parts de marché à la concurrence en occupant différents points de la grille tarifaire.

Ces processeurs ont embarqué des coeurs Oryon v1 tandis que le processeur mobile premium Snapdragon 8 Elite a profité de coeurs Oryon v2. Pour la prochaine génération de processeurs pour PC portables attendue dès le mois de septembre, Qualcomm utilisera des coeurs Oryon v3, plus performants... et en grand nombre !

La rumeur veut ainsi que les futurs processeurs Snapdragon X2 Elite embarquent 18 coeurs CPU, soit sensiblement plus que les 12 coeurs de Snapdragon X Elite. La plate-forme a déjà été repérée sous le nom de code Glymur et la référence SC8480XP sur des prototypes embarquant 64 Go de RAM.

Prochaine étape : les PC fixes et les serveurs

Cette configuration plus musclée pourrait amener les puces Snapdragon X sur de nouveaux territoires comme celui des PC de bureau et AiO (All in One), un territoire encore presque vierge pour les puces ARM, mais aussi celui des serveurs, un domaine que Qualcomm avait brièvement tenté d'investir il y a quelques années avant de se retirer rapidement.

Déjà un Mini-PC sous Snapdragon X chez Lenovo

Armées des nouveaux coeurs Oryon, les solutions pourraient cette fois répondre aux exigences de performances et de basse consommation attendues. Qualcomm a tout intérêt à s'ouvrir des opportunités pour ses puces alors que les fabricants de smartphones se lancent les uns après les autres dans le développement de leurs propres processeurs mobiles, le dernier en date étant Xiaomi et sa puce Xring 01 apparue dans le smartphone Xiaomi 15S Pro.