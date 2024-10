Après avoir proposé durant des années des puces pour smartphones, le groupe Qualcomm s'est lancé dans l'aventure des processeurs ARM pour PC portables avec l'aide de Microsoft qui a adapté son environnement Windows pour l'occasion.

Après des plates-formes dérivées de celles des téléphones portables, endurantes mais peu puissantes face aux solutions x86 existantes, et sous l'aiguillon d'Apple et de sa stratégie Apple Silicon, la firme de San Diego a finalement lancé la grande offensive avec les processeurs Snapdragon X Elite puis Snapdragon X Plus.

Utilisant son savoir-faire dans les puces de communication sans fil mais en propoant un CPU aux coeurs Oryon conçus en interne, elle propose des solutions qui veulent faire tomber le leadership de l'architecture x86 porté par Intel et AMD.

Ces coeurs Oryon seront aussi présents au sein du processeur mobile premium de la firme avec la puce Snapdragon 8 Gen 4 / Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm (procédé N3E de TSMC).

Avec Snapdragon X Elite, Qualcomm à la conquête des PC

Les premières machines sont disponibles depuis le mois de juin et il reste à voir si elles parviendront à déplacer l'équilibre du marché. Un signe fort a été envoyé en assurant la compatibilité avec l'environnement IA Copilot+ plusieurs mois avant les processeurs x86 de la concurrence.

Et déjà, des informations commencent à émerger sur une nouvelle génération de ces puces. Roland Quandt, du site WinFuture, a repéré un projet Glymur préparant la deuxième génération de processeurs ARM pour PC portables.

Trouvée dans des documents d'import / export signalant les transits de prototypes, la référence à un nouveau processeur SC8480XP est apparue, alors que la génération actuelle s'appuie sur la plate-forme SC8380XP (nom de code Hamoa).

Il correspondrait à une solution Snapdragon X2 Elite qui a été testée en interne durant les mois de juillet et août. Il ne s'agissait là que d'une board de développement pour tester des configurations de mémoire RAM et NAND et il faudra patienter avant d'en savoir plus sur ses caractéristiques et le projet serait encore loin d'être finalisé.

De Hawaï à l'Islande

On ne sait pas encore si elle exploite une nouvelle génération de coeurs Oryon ou si elle en modifie le nombre ou les fréquences. Roland Quandt note que le nom de code Glymur fait référence à l'Islande (c'est le nom de la deuxième plus haute cascade du pays, avec 196 mètres), alors que les noms de code précédents étaient relatifs à Hawaï.

En soi, cela peut suggérer un changement de cap ou de configuration en interne, mais en l'absence d'informations, difficile d'en juger. Et selon WinFuture, Qualcomm ne dévoilerait rien avant l'an prochain.

La firme devrait d'abord continuer d'étoffer sa gamme de processeurs Snapdragon X Plus pour permettre de proposer des PC portables ARM sur différents segments de prix.

La dernière version annoncée est passée de 10 à 8 coeurs avec l'ambition de pouvoir intégrer des PC portables dont le prix passera sous les 1000 dollars. Un autre processeur Snapdragon X Plus (référence X1P-24-100) serait en préparation pour descendre encore plus bas.