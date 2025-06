Voici tout d'abord le realme GT 7 5G - 12 + 256 Go.

Premier smartphone à combiner une batterie de 7000 mAh avec une charge ultra-rapide de 120 W, il embarque un processeur Dimensity 9400e de dernière génération associé à une mémoire LPDDR5X et un stockage UFS 4.0, vous donnant la possibilité d’ouvrir plusieurs jeux, fenêtres flottantes et applications exigeantes sans le moindre ralentissement.

Côté photo, le GT 7 est équipé d'un capteur principal Sony IMX906 de 50 MP, un double module arrière 50 MP, un grand-angle de 8 MP et une caméra frontale de 32 MP, tous capables de filmer en 4K à 60 i/s, y compris sous l’eau. La qualité des images atteint un niveau professionnel grâce au format ProXDR, à la capture Live Photo 2K et au support de Dolby Vision.

L'écran 6,78" 120Hz de 6 000 nits offre une luminosité extrême, une fidélité colorimétrique exceptionnelle et une réactivité tactile digne d’un écran professionnel. Il est également compatible Dolby Vision et HDR10+.

Enfin, le smartphone est certifié IP69, norme la plus élevée en matière d’étanchéité. Il est totalement protégé contre la poussière et peut résister à des jets d’eau à haute pression et haute température.

Pour en savoir plus, allez voir notre test du realme GT 7.

Retrouvez le realme GT 7 5G 256 Go en noir ou bleu avec bloc de charge SuperVOOC 120W à 599,99 € au lieu de 649,99 € en ce moment sur Amazon.



