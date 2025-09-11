Jusqu’ici facturée 5 € par mois, l’option 2 Gb/s avec WiFi 6 sur la box fibre de RED by SFR ne coûte désormais plus que 3 € par mois, portant l’abonnement à 22,99 € au lieu de 24,99 €.

Pour rappel, la box inclut :

Des débits jusqu'à ↓2Gb/s partagés ↑1Gb/s et WiFi 6 ,

et , Les appels illimités vers les fixes de 100 pays et les mobiles de France,

L'application RED TV avec 35 chaînes.

Côté options, vous pouvez ajouter un décodeur pour 3 € de plus par mois, avec la possibilité d'étendre le nombre de chaînes jusqu'à 100 pour 2 € de plus par mois.



La mise en service de 39 € est également offerte en ce moment.

