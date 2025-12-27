L'arrivée des premiers moniteurs gaming 5K, comme le ROG Strix 27 Pro d'ASUS, semblait marquer une nouvelle étape pour l'immersion visuelle. Sur le papier, le passage de la 4K à la 5K peut paraître anodin, mais la réalité technique est bien différente.

Avec une définition de 5120 x 2880 pixels, un écran 5K affiche près de 77 % de pixels en plus qu'un modèle 4K. Cette augmentation colossale de la charge de travail met une pression inouïe même sur les cartes graphiques les plus récentes, et les résultats sont là pour le prouver.

Quel est le verdict des premiers tests en jeu ?

Lors d'une démonstration réalisée par ASUS, une configuration haut de gamme équipée d'un processeur AMD Ryzen 9 9950X3D et de la redoutable RTX 5090 D a été mise à l'épreuve. Sur un titre aussi exigeant que Cyberpunk 2077, avec les réglages graphiques poussés en "Ray Tracing Ultra" et le DLSS en mode "Équilibré", le système a lutté pour maintenir une fluidité acceptable.

Les chiffres sont parlants : le jeu oscillait péniblement entre 40 et 50 images par seconde, avec une moyenne finale de seulement 51 FPS. En comparaison, la même machine atteignait une moyenne de 77 FPS en 4K, soit une différence de performance de près de 50 %. Cette chute drastique montre que même le fleuron de Nvidia, bien que légèrement bridé pour le marché chinois dans ses capacités IA, se heurte à un véritable mur de performance face à la 5K. Les performances GPU sont poussées dans leurs derniers retranchements.

La 5K est-elle pertinente pour tous les types de jeux ?

La situation est différente sur des titres moins gourmands. Sur Counter-Strike 2, par exemple, la configuration parvient à afficher près de 300 FPS en 5K, un chiffre qui reste très confortable. Cependant, même sur ce jeu, des chutes sous les 200 FPS ont été observées. La démonstration a été réalisée par ASUS qui a tout intérêt à promouvoir sa technologie.

Toutefois, l'intérêt de jouer à un titre compétitif en 5K est discutable. Les joueurs professionnels privilégient généralement des résolutions plus basses pour maximiser la fluidité et les taux de rafraîchissement. Le moniteur d'ASUS propose d'ailleurs un mode dual-mode astucieux, permettant de basculer entre 5K à 180Hz et 1440p à 330Hz, reconnaissant ainsi que la définition 5K n'est pas adaptée à tous les usages.

Quel est l'avenir du jeu en très haute résolution ?

Cette expérience met en évidence un décalage technologique. Les fabricants d'écrans sont prêts à proposer des dalles à très haute densité de pixels, mais la puissance de calcul des GPU peine à suivre pour le jeu vidéo le plus exigeant. La densité de pixels de 218 PPI du moniteur ASUS rend les éléments d'interface minuscules à l'échelle 100 %, obligeant à utiliser une mise à l'échelle qui peut complexifier l'expérience.

Pour le moment, la 5K semble davantage destinée à un usage professionnel ou à la consommation de médias qu'au gaming pur et dur. Il faudra probablement attendre les prochaines générations de GPU pour que jouer en 5K avec tous les détails graphiques au maximum devienne une expérience fluide et accessible, et non un compromis permanent entre qualité et performance.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi la 5K est-elle beaucoup plus exigeante que la 4K ?

La 5K (5120 x 2880) contient environ 14,7 millions de pixels, contre 8,3 millions pour la 4K (3840 x 2160). Cela représente une augmentation de près de 77 % du nombre de pixels que la carte graphique doit calculer et afficher à chaque image, ce qui explique la chute massive des performances.

La RTX 5090 D est-elle une carte graphique décevante ?

Absolument pas. La RTX 5090 D reste l'une des cartes graphiques les plus puissantes du marché pour le jeu. Le problème ne vient pas de la carte elle-même, mais de la charge de travail exponentielle que représente la 5K. Cet épisode démontre surtout que même le matériel le plus performant a ses limites face aux sauts technologiques.

Faut-il acheter un moniteur 5K pour jouer en 2025 ?

Pour un usage purement gaming, ce n'est probablement pas le meilleur investissement actuel. Un moniteur 4K ou 1440p offrira un bien meilleur rapport qualité/prix/performance. Cependant, si votre usage est mixte (travail, création de contenu, médias et jeu), un écran 5K dual-mode peut être une option polyvalente, à condition d'accepter de ne pas jouer aux titres les plus récents dans sa résolution native.