Le marché du smartphone pliable, longtemps considéré comme une niche, s'apprête à connaître une croissance explosive. Porté par des acteurs comme Samsung et Huawei, ce segment devrait bondir de 30% en 2026.

Mais une innovation technique présentée au CES 2026 pourrait tout accélérer : la disparition pure et simple de la marque au centre de l'écran.

Comment Samsung a-t-il réussi à faire disparaître la pliure ?

La pliure a toujours été le talon d'Achille des smartphones pliables. Une marque disgracieuse au milieu de l'écran, perceptible au toucher et visible sous les reflets. Samsung Display semble avoir trouvé la parade, grâce à une solution finalement assez simple.

BREAKING！

Samsung showcased a foldable display with no visible crease at CES 2026.

The panel looks excellent in terms of overall quality and also adopts under-display camera technology. Most importantly, there is no crease at all.



This display technology is expected to be used… pic.twitter.com/BuL1gke9AZ — Ice Universe (@UniverseIce) January 6, 2026

Le géant coréen a intégré une fine plaque métallique percée au laser juste sous la dalle OLED. Cette pièce permet de répartir les contraintes mécaniques sur une plus grande surface lors du pliage. Au lieu de se concentrer en un point, la tension est lissée, empêchant la formation du fameux creux. La démonstration au CES, comparant un Galaxy Z Fold 7 à ce nouveau prototype, est sans appel : la continuité est parfaite.

Quelles conséquences pour les futurs smartphones haut de gamme ?

Cette innovation n'est pas qu'une simple démonstration technique. Elle préfigure l'avenir immédiat des appareils pliables. Le premier bénéficiaire sera logiquement le Samsung Galaxy Z Fold 8, attendu pour l'été 2026. Il pourrait être le premier appareil commercialisé avec cette technologie d'écran sans aucun défaut visible.

Mais le véritable séisme pourrait venir de Cupertino. Connaissant l'exigence obsessionnelle d'Apple pour le design, il était impensable que la firme lance un iPhone pliable avec une imperfection aussi visible. Cette technologie d'écran est la pièce manquante du puzzle. Le calendrier semble parfait : juste au moment où les rumeurs s'intensifient, Samsung livre la solution sur un plateau.

Le marché des pliables va-t-il vraiment exploser en 2026 ?

Avec la disparition du principal compromis esthétique et l'arrivée probable d'Apple, tous les voyants semblent au vert. Le marché est déjà en pleine mutation, avec des formats innovants comme les appareils à trois volets ou les écrans plus larges au format 4:3, qui pourraient équiper le futur smartphone pliable de Samsung ainsi que celui d'Apple.

Un obstacle de taille pourrait cependant freiner cet élan : le prix. L'envolée du coût de la mémoire et des composants électroniques risque de se répercuter sur la facture finale. Les consommateurs, déjà prudents, pourraient être amenés à différer leurs achats, mettant à mal les prévisions de croissance les plus optimistes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la technologie derrière l'écran sans pliure de Samsung ?

Samsung utilise une plaque métallique percée au laser, placée sous l'écran OLED. Elle sert à mieux répartir les contraintes mécaniques sur toute la zone de pliage, ce qui lisse la tension et empêche la formation d'un creux visible.

Quand verrons-nous les premiers smartphones avec cet écran ?

Le Galaxy Z Fold 8 de Samsung, attendu à l'été 2026, est le candidat le plus probable. Le premier iPhone pliable d'Apple, également pressenti pour 2026, devrait aussi en bénéficier pour son lancement.

Est-ce que tous les futurs smartphones pliables auront cette technologie ?

C'est très probable. Cette innovation résout un défaut majeur et devrait rapidement devenir un standard sur les modèles haut de gamme pour rester compétitif, surtout avec l'arrivée attendue d'Apple sur ce segment très concurrentiel.