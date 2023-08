Pendant des années, Samsung a proposé des processeurs Snapdragon pour ses smartphones Galaxy S destinés au marché US et Exynos pour les versions européennes.

L'écart de performances tournant de plus en plus à la faveur du SoC Snapdragon, le groupe coréen a fait une pause en 2023 en proposant sa série de smartphones Galaxy S23 uniquement avec processeur Snapdragon 8 Gen 2 "For Galaxy".

Cela ne veut pas dire pour autant que ses propres processeurs Exynos sont abandonnés et la série Galaxy S24 attendue début 2024 devrait opter pour un nouveau processeur Exynos 2400 sur les modèles européens tandis que les smartphones destinés au marché US seront en Snapdragon 8 Gen 3.

Une configuration CPU décacore

Quelle sera sa configuration ? La puce Exynos 2400 devrait être bâtie autour d'une gravure en 4 nm de Samsung Foundry. De source chinoise, elle embarquerait 10 coeurs CPU avec :

1 coeur ARM Cortex-X4 à 3,1 GHz

2 coeurs ARM Cortex-A720 à 2,9 GHz

3 coeurs ARM Cortex-A720 à 2,6 GHz

4 coeurs ARM Cortex-A520 à 1,8 Ghz

De son côté, le Snapdragon 8 Gen 3 devrait rester sur une configuration octocore avec 1 ARM Cortex-X4, 5 ARM Cortex-A720 et 3 ARM Cortex-A520. Comme lui, le processeur Exynos 240 devrait être purement compatible 64-bit, éliminant l'obsolète compatibilité 32-bit, ce qui simplifiera la mécanique interne de la puce.

Pour la partie graphique, un composant Xclipse 940 est attendu avec deux fois plus de coeurs que le module Xclipse 920 de l'Exynos 2200, ce qui devrait conduire à 12 coeurs GPU, toujours avec architecture RDNA 2 d'AMD.

Connexion aux satellites

Elément désormais incontournable des puces mobiles, l'intelligence artificielle ne sera pas en reste avec une puce optimisée. Le processeur sera également compatible 5G grâce au modem Exynos 5300 offrant des débits descendants jusqu'à 10 Gbps.

La puce Exynos 2400 devrait assurer la compatibilité avec la RAM LPDDR5X, la mémoire de stockage UFS 4.0 et, côté connectivités sans fil, le WiFi 7, le Bluetooth 5.3, les dernières évolutions en matière de géopositionnement et, pour la première fois, la connectivité directe bidirectionnelle par satellite.

Le monde Android devrait en effet se mettre l'an prochain à cette communication hors réseaux mobiles utilisée notamment pour des services d'urgence après son introduction chez iOS avec la série iPhone 14.