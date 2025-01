Comme attendu, Samsung a donné toutes les informations qui manquaient encore à la présentation de ses smartphones Galaxy S25, c'est à dire essentiellement les dates de disponibilité et le prix, tant les fuites ont encore été nombreuses en amont de l'événement Galaxy Unpacked.

On espérait plusieurs annonces annexes concernant des gadgets et des produits inédits mais le géant coréen est globalement resté discret sur ses projets. Il y a bien eu le teaser pour un Galaxy S25 Edge plus fin qui rejoindra la gamme plus tard dans l'année mais pas de découverte de nouveaux gadgets, comme Samsung avait pu le proposer l'an dernier en levant le voile sur la bague connectée Galaxy Ring.

Pourtant, la firme a bien évoqué brièvement de futurs projets, dont des gadgets inédits. Une courte présentation a mis en avant des produits encore inédits confirmant sans les nommer encore des rumeurs parues ces dernières semaines.

Un smartphone pliable en trois chez Samsung, ça se confirme

C'est ainsi le cas de celle du développement d'un smartphone se pliant en trois et qui pourrait être dévoilé durant le troisième trimestre 2025, vraisemblablement aux côtés des Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z flip7.

On parle ici d'un smartphone qui pourrait se transformer en tablette d'environ 10 pouces de diagonale une fois déplié. Huawei a montré la voie avec le Mate XT et tout semble démontrer que Samsung veut aussi proposer sa version de ce format spécifique.

Mais ce n'est pas tout puisque la roadmap de Samsung montre également un casque de réalité mixte correspondant aux description du Project Moohan dont il a été question lors de la présentation de l'environnement Android XR.

Des casques et des lunettes connectés, mais pas encore prêts

Le prototype du casque de réalité virtuelle, qui embarque une puce Snapdragon dédiée fournie par Qualcomm, était d'ailleurs visible dans l'espace de présentation du Galaxy Unpacked.

Au-delà du casque de réalité mixte, Samsung a ajouté dans sa roadmap des luenttes connectées, un objet qui revient à la mode depuis le succès des Meta Ray-Ban et qui pourrait s'enrichir d'un affichage miniaturisé.

On espérait en savoir plus, au moins sous la forme d'un teaser, sur ce dernier projet Samsung XR censé prendre forme en 2025 et être développé en collaboration avec Google mais Samsung tait pour le moment ses intentions.