La présentation des smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 en juillet 2024 peu avant les Jeux Olympiques n'aura pas vraiment aidé à les rendre plus attirants aux yeux du public.

Il faut dire qu'ils reprennent essentiellement le design et les fonctionnalités des générations précédentes, et toujours à des tarifs premium et au-delà qui limitent forcément l'adoption.

Face à un segment qui semble être devenu en grande partie un marché de renouvellement sans attirer beaucoup de nouveaux utilisateurs, Samsung devra sans doute réagir.

Galaxy Z Fold7 affiné, Galaxy Z Flip FE

Les rumeurs évoquent déjà un Galaxy Z Fold 7 qui pourrait s'affiner en faisant quelques concessions sur le stylet S Pen. Ce dernier ferait appel à une technologie alternative de numérisation qui imposerait de devoir le charger, à la manière du stylet Apple Pencil, mais qui permettrait de retirer une couche de l'écran du smartphone pliant et de gagner quelques millimètres d'épaisseur.

Il y aurait du changement avec le stylet du Galaxy Z Fold7

On parle également d'un Galaxy Z Flip Fan Edition (FE) qui pourrait être proposé à un tarif plus bas moyennant là aussi quelques limitations sur les fonctionnalités par rapport au futur Galaxy Z Flip7, et qui reste le meilleur moyen de relancer les ventes.

Il disposerait du même affichage souplé allongé du Galaxy Z Flip6 et exploiterait un processeur Exynos 2400 avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockagen tandis que le Z Flip7 exploiterait une puce Exynos 2500 plus récente et gravée en 3 nm.

Un premier smartphone Samsung se pliant en trois

Mais Samsung aurait aussi un nouveau format de smartphone pliant en préparation. Le concurrent Huawei a sorti le grand jeu en 2024 en lançant le Mate XT, un smartphone capable de se plier en trois.

Huawei Mate XT, premier à proposer un affichage se pliant en trois

Le géant coréen (mais il ne serait pas le seul puisque Xiaomi pourrait faire de même) aurait aussi un projet de smartphone se pliant en trois et offrant une grand surface d'affichage d'une diagonale de 10 pouces environ une fois déplié.

Selon les dernières rumeurs, le smartphone sera limité à une production de 200 000 unités pour tester le marché avant d'envisager d'aller plus loin. Attendu pour le troisième trimestre 2025, il s'annonce onéreux et sera ainsi sans doute plus un démonstrateur qu'un appareil mobile capable de modifier les équilibres du marché.