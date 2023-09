La date de présentation des smartphones de référence de Samsung avance d'année en année. De mars / avril, le lancement a été peu à peu découplé des grands salons technologiques de début d'année pour s'orienter vers un événement dédié Galaxy Unpacked qui capte à lui toute la lumière médiatique du moment.

La série Galaxy S23 a fait l'objet d'une annonce officielle dès le début du mois de février 2023, ce qui permet au groupe coréen de proposer sa gamme dès les premiers mois de l'année en amont des annonces du printemps.

Des Galaxy S24 dès le mois de janvier ?

Ce temps d'avance est sans doute aussi lié à la disponibilité de plus en plus précoce des processeurs mobiles qui sont désormais disponibles dès la fin de l'année précédente.

Pour la série Galaxy S24, Samsung pourrait lancer ses smartphones selon un calendrier encore plus précoce. Les dernières rumeurs, comme celles du leaker Ice Universe, tentent de deviner une date et la posent autour du 18 janvier 2024.

Il s'agit plus d'un ordre d'idée que d'une date ferme mais elle suggère que le géant coréen veut voir ses propres smartphones envahir rapidement le marché, peut-être aussi pour contrer le succès de la série iPhone 15 d'Apple.

Ne pas laisser d'espace libre à l'iPhone

Lancés à l'orée du dernier trimestre, les smartphones de la marque à la pomme profitent ensuite d'un engouement qui se maintient sur trois trimestres avant l'arrivée de la génération suivante.

Les premiers mois de l'année, qui constituent une période de transition pour la plupart des fabricants de smartphones, laissent un creux profitant à l'iPhone et que Samsung pourrait être tenté de minimiser en lançant d'une part le Galaxy S23 FE au mois d'octobre et d'autre part ses Galaxy S24 dès janvier.

L'iPhone 14 Pro Max s'est révélé être le smartphone le plus vendu sur le premier semestre 2023 (source Omdia) et l'iPhone 15 Pro Max va sans doute tenter de faire de même sur début 2024, avec la force d'un nouveau téléobjectif assurant un zoom sans perte x5 et d'un processeur Apple A17 Pro gravé en 3 nm.

De son côté, Samsung proposera ses Galaxy S24 avec un processeur Exynos 2400 et peut-être un Snapdragon 8 Gen 3 pour le Galaxy S24 Ultra dont il se murmure qu'il pourrait être une variante gravée en 3 nm (produite en petites quantités) par rapport à une version standard du processeur proposée en 4 nm.

Il n'y a pour le moment pas d'indices concernant deux versions du processeur Snapdragon 8 Gen 3 et il reste à voir si Samsung reproduira sa stratégie visant à proposer une puce spécifique à ses smartphones (avec la mention For Galaxy) pour sa prochaine génération de smartphones.