La série de smartphones de référence Galaxy S23 a été marquée par deux éléments particuliers : toutes les versions ont embarqué un processeur Snapdragon 8 au lieu du mix Snapdragon / Exynos et le processeur mobile est une version distincte de la du SoC Snapdragon 8 Gen 2 standard.

Baptisé For Galaxy, le processeur des smartphones Galaxy S23 a profité d'une cadence supérieure du coeur ARM Cortex-X3 puissant par rapport à la version standard, lui permettant de tourner un peu plus vite dans les scénarios d'usage les plus gourmands en ressources.

Cette distinction, Samsung pourrait la poursuivre avec la prochaine série Galaxy S24 attendue en début d'année prochaine. Le site SamMobile affirme que le groupe coréen proposera de nouveau un processeur Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy.

Deux configurations pour Snapdragon 8 Gen 3

Il s'appuie sur les données de plusieurs benchmarks montrant le processeur en action dans plusieurs smartphones. Le SoC Snapdragon 8 Gen 3 standard semble ainsi utiliser une configuration octocore en 1+5+2, observée sur un Nubia RedMagic 9 :

1 ARM Cortex-X4 à 3,19 GHz

5 ARM Cortex-A720 à 2,96 GHz

2 ARM Cortex-A520 à 2,27 GHz

De son côté, la version repérée à bord d'un smartphone Galaxy S24+ montre une autre configuration, également octocore mais organisée différemment :

1 ARM Cortex-X4 à 3,30 GHz

3 ARM Cortex-A720 à 3,15 GHz

2 ARM Cortex-A720 à 2,96 GHz

2 ARM Cortex-A520 à 2,27 GHz

Ce serait donc là le fameux processeur Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy proposé dans les smartphones Galaxy S24 aux Etats-Unis, alors que les versions européennes devraient utiliser un nouveau processeur Exynos 2400 avec partie graphique AMD RDNA 2.

Encore du For Galaxy pour les Galaxy S24 ?

Il reste difficile de valider complètement ces hypothèses sur la base des seules indications des benchmarks mais il serait logique que Samsung poursuive son partenariat avec Qualcomm pour différencier ses smartphones du reste de la concurrence.

Il s'agirait d'ailleurs plus d'une mise à disposition précoce de cette configuration spéciale que d'une exclusivité. L'équivalent du Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy des Galaxy S23 a fini par se retrouver à bord du Nubia RedMagic 8S Pro un semestre plus tard.