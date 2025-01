Le groupe Samsung prépare un événement Galaxy Unpacked qui dévoilera la gamme de smartphones référence Galaxy S25. Elle sera toujours composée de trois modèles : Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra.

Mais il existerait cette année un quatrième modèle, le Galaxy S25 Slim, qui sera peut-être évoqué durant la présentation officielle mais qui n'arrivera que plus tard dans l'année.

Le teaser du Galaxy Unpacked le laisse d'ailleurs entendre en montrant quatre smartphones réunis par leurs coins. Il y aurait donc bien quatre smartphones dans la nouvelle gamme, même si le dernier n'arriverait pas avant le deuxième trimestre.

Un Galaxy S25 Slim bien équipé

Un premier passage repéré sur le benchmark Geekbench permet d'en savoir plus sa configuration. Le modèle est référencé Samsung SM-S937U et embarque un processeur mobile premium Snapdragon 8 Elite qui pourrait être la solution de choix pour l'ensemble de la gamme Galaxy S25, faute d'une disponibilité suffisante du SoC Exynos 2500, et potentiellement dans une version spécifique "For Galaxy".

Rendu supposé du Galaxy S25 Ultra (credit : @OnLeaks / Android Headlines)

Le modèle testé sous Android 15 était accompagné de 12 Go de RAM, le nouveau standard de base pour la série de smartphones et il a obtenu des résultats de 3005 points en test single core et 6945 points en test multicore, des valeurs relativement basses qui suggèrent que le smartphone n'est pas encore dans sa version finalisée.

Samsung Galaxy S24

Du fait de son nom, le Galaxy S25 Slim devrait offrir un design affiné et il constitue peut-être une réponse au futur iPhone 17 Slim ou Air attendu dans la gamme d'Apple en septembre prochain.

Une question de compromis

Il reste à voir jusqu'à quel point il sera plus fin et quel compromis cela imposera. La partie photo ne devrait toutefois pas décevoir puisqu'il se dit qu'elle sera similaire à celle du Galaxy S25 Ultra, avec un capteur photo principal de 200 mégapixels et deux capteurs 50 mégapixels pour l'ultra grand angle et le téléobjectif.

Cela suggère que le Galaxy S25 Slim ne sera pas un modèle très abordable et que sa combinaison de caractéristiques relevées associées à un design affiné pourrait l'amener au-delà des 1500 €.