Le Samsung Galaxy S26 Edge, que l'on croyait abandonné, vient de recevoir une certification en Inde, relançant les spéculations sur un possible lancement.

Ce rebondissement suggère que le constructeur coréen pourrait revoir ses plans pour éviter des pertes financières, malgré les ventes décevantes de son prédécesseur et l'accueil mitigé du marché pour les smartphones ultra-fins.

Un feuilleton aux multiples rebondissements

L'histoire récente du Galaxy S26 Edge ressemble à un véritable drame. Annoncé comme annulé, puis ramené à la vie avant d'être à nouveau mis au placard, le smartphone a fait l'objet d'un flux incessant d'informations contradictoires.

Samsung Galaxy S25 Edge

La raison principale de cette annulation présumée tenait aux ventes jugées décevantes de son prédécesseur, le Galaxy S25 Edge.

L'accueil mitigé réservé à d'autres appareils ultra-fins, comme l'iPhone Air, semblait confirmer que le marché n'était pas particulièrement friand de ce format.

Samsung paraissait donc avoir tranché en faveur d'une gamme plus classique composée des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, abandonnant ainsi son projet « Edge » pour se concentrer sur des valeurs sûres.

La certification qui change la donne

C'est une certification obtenue auprès du Bureau of Indian Standards (BIS) qui a rallumé la flamme. Un appareil portant le numéro de modèle SM-S947B/DS a été repéré dans les registres indiens. Ce code est crucial : le « B » désigne généralement la région indienne et « DS » signifie Dual SIM.

Or, ce numéro de modèle SM-S947 correspond aux fuites précédentes associées au Galaxy S26 Edge, sachant que le Galaxy S25 Edge portait la référence SM-S937.

Bien que certains experts aient émis des doutes, affirmant que ce code pourrait appartenir au S26+, d'autres fuites suggèrent que le S26+ a déjà été certifié sous la référence SM-S946, renforçant l'hypothèse d'un retour du modèle Edge.

Pourquoi un tel retournement de situation ?

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce changement de cap de la part de Samsung. Selon le célèbre leaker Ice Universe, le développement du produit serait quasiment achevé.

Annuler purement et simplement son lancement à ce stade engendrerait des pertes financières significatives liées aux stocks de composants déjà commandés et aux lignes de production réservées.

L'Inde pourrait également servir de marché test. Le segment des smartphones premium y est en pleine croissance, et lancer un appareil au design différenciant pourrait permettre à Samsung de capter une nouvelle clientèle.

La firme pourrait ainsi opter pour un lancement limité à certaines régions pour sonder l'intérêt du public avant d'envisager une commercialisation plus large, ou même une sortie indépendante, découplée du reste de la gamme S26 attendue en février. L'avenir du smartphone reste donc suspendu à la décision finale du géant sud-coréen.