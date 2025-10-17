La réponse à l'Apple Vision Pro a enfin une date. Samsung vient d'officialiser la tenue d'un grand événement Galaxy, baptisé "Worlds Wide Open", pour le 22 octobre prochain. Si le nom n'est pas celui des traditionnels "Unpacked", l'identité de la star de la soirée ne fait aucun doute : il s'agira du premier casque de réalité mixte de la marque.

Et à en croire le slogan de l'invitation, "une nouvelle ère pour l'IA multimodale", le véritable enjeu sera moins le matériel que l'intelligence qui l'animera.

Que sait-on de ce "Galaxy XR", le concurrent du Vision Pro ?

C'est la réponse très attendue de Samsung, développée en partenariat avec Google (pour la partie logicielle) et Qualcomm (pour la puce). Ce casque, dont le nom commercial pourrait être "Galaxy XR", tournera sous Android XR, une nouvelle plateforme ouverte conçue pour la réalité mixte. Les rumeurs évoquent une fiche technique solide pour rivaliser avec Apple :

Deux écrans 4K micro-LED.

Une puce Snapdragon XR2+.

Quatre caméras internes pour un suivi précis du regard.

Un poids contenu de 545 grammes, soit un peu moins que le Vision Pro.

Pourquoi Samsung mise-t-il tout sur l'IA ?

Car la vraie rupture que veut imposer Samsung se situe au niveau de l'intelligence artificielle. Un casque de réalité mixte, avec ses caméras qui voient le monde comme nous et ses micros qui entendent notre environnement, est le support idéal pour une IA contextuelle. Il peut nous assister sans que l'on ait besoin de sortir un smartphone de sa poche.





Sur ce terrain, Samsung pourrait avoir un avantage sur Apple, dont l'assistant Apple Intelligence a pris du retard. En s'appuyant sur la puissance de Galaxy AI et de Google Gemini, le Galaxy XR pourrait offrir des expériences véritablement futuristes, où poser une question en langage naturel sur ce que l'on voit devient une évidence.

Quand aura lieu cette conférence et que peut-on y attendre d'autre ?

Le rendez-vous est fixé au mercredi 22 octobre à 4h00 du matin, heure de Paris. Cet horaire inhabituel, très matinal pour l'Europe et les États-Unis, indique que Samsung cible en priorité le marché asiatique pour cette annonce. La conférence sera bien évidemment retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la marque.



Un autre produit pourrait-il être dévoilé, comme le premier smartphone pliable en trois de la marque ? C'est une possibilité, mais il est plus probable que Samsung garde toute la lumière sur son casque pour ne pas diluer le message.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel sera le nom officiel du casque de Samsung ?

Le nom de code du projet est "Moohan". Cependant, les rumeurs les plus insistantes penchent pour un nom commercial plus classique : "Samsung Galaxy XR". La réponse définitive sera donnée le 22 octobre.

Quel sera le prix du casque de Samsung ?

Aucune information officielle n'a fuité sur le prix. Cependant, en se positionnant comme un concurrent direct de l'Apple Vision Pro et du Meta Quest 3, on peut s'attendre à un tarif haut de gamme, probablement supérieur à 1 500 euros, mais potentiellement plus accessible que celui d'Apple.

Quelle est la différence entre la réalité mixte, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ?

La réalité virtuelle (VR) vous plonge dans un monde entièrement numérique. La réalité augmentée (AR) superpose des informations numériques sur le monde réel (comme dans Pokémon Go). La réalité mixte (XR ou MR), elle, fusionne les deux : elle ancre des objets virtuels dans votre environnement réel et vous permet d'interagir avec eux, comme si'ils étaient vraiment là.