Depuis que le fondeur taiwanais TSMC a réussi à maintenir Apple comme client régulier pour ses productions de puces, sa domination sur le marché est assurée. Cela s'est encore répété lors du passage à la gravure en 3 nm, lui assurant une part de marché mondiale de 60% et laissant les concurrents loin derrière.

Le groupe Samsung a bien tenté de montrer ses talents en basculant sur des transistors GAA avancés mais cela n'a pas suffi. Car à la prouesse technique, il aurait fallu disposer de rendements suffisants.

Ne pouvant garantir de grands volumes, les clients se sont détournés. Une nouvelle chance de reprendre l'avantage se prépare avec la bascule vers la gravure en 2 nm et, cette fois, le groupe coréen, pourrait enfin soutenir l'argument des rendements.

De meilleurs rendements avant mise en production

Le vent va-t-il tourner en faveur du géant coréen ? Une analyse du cabinet Trendforce laissait entendre que les étoiles étaient en train de s'aligner et que de gros clients pourraient se rapprocher pour contourner l'accaparement des capacités de production de TSMC par Apple.

Et tandis que la gravure en 3 nm de Samsung, lancée avant celle de TSMC, n'a guère dépassé les 30% de rendements, ceux pour la gravure en 2 nm seraient nettement meilleurs. Les médias coréens suggèrent qu'ils atteignent déjà 40% alors que la production n'est pas encore lancée, avec des possibilités d'amélioration à venir.

C'est encore limité mais des groupes comme AMD, Nvidia et Qualcomm pourraient commander au moins une partie de leurs volumes de puces de nouvelle génération chez Samsung si cela peut leur permettre de rivaliser avec Apple sur le timing.

Une course de vitesse pour capter les gros clients

On se souvient que le passage au 3 nm avait donné une avance de presque un an à Apple avant de voir arriver d'autres composants sur le même noeud de gravure. La puce Apple M3 gravée en 3 nm avait par exemple été annoncée fin 2023 quand Qualcomm et MediaTek n'ont pu proposer des processeurs mobiles en 3 nm pour Android que fin 2024.

Même Apple pourrait finalement s'intéresser à la gravure de Samsung dans une optique de diversification de ses fournisseurs. Si cela se concrétisait, le groupe coréen pourrait enfin ne plus avoir uniquement les composants mémoire comme point fort, au moment ou SK Hynix prend l'ascendant dans ce secteur.

De son côté, TSMC a accéléré ses projets en matière de gravure en 2 nm (et en-dessous) pour ne pas se laisser déborder. Il faut dire que la concurrence va s'intensifier, entre Intel et son procédé Intel 18A pour sa division IFS (Intel Foundry Services) et le nouveau venu Rapidus préparant son entrée sur le marché à partir de 2027.