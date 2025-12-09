Samsung vient de donner le coup d'envoi du programme bêta public pour sa nouvelle interface, destinée en premier lieu à la série des futurs fleurons de la marque. Le déploiement a débuté dans plusieurs marchés clés, dont la Corée du Sud, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Cette mise à jour est loin d'être anecdotique : elle embarque Android 16 et promet des changements profonds tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

Quelles sont les nouveautés majeures de cette version ?

Le cœur de cette mise à jour réside dans l'intelligence artificielle et la connectivité. Ces nouvelles fonctionnalités incluent des outils comme Photo Assist, qui permet désormais de générer et modifier des images en continu sans avoir à sauvegarder chaque étape. Une autre avancée notable est Storage Share, qui autorise un accès direct aux fichiers stockés sur d'autres appareils Samsung, y compris les PC et les téléviseurs, directement depuis l'application Mes Fichiers.

one ui 8.5 beta is officially live!



if you’re on a galaxy s25, s25 plus or s25 ultra and live in the US, UK, Germany, Poland, India or Korea, you can jump into the beta right now.



i’ve been running the official beta for a bit already and honestly… the new design changes look… pic.twitter.com/IpkzkLCSJR — Max Jambor (@MaxJmb) December 8, 2025

L'expérience audio n'est pas en reste avec des améliorations pour Auracast, facilitant la diffusion sonore vers des appareils compatibles à proximité. La surcouche One UI 8.5 introduit également une refonte visuelle significative, avec des éléments de transparence et des icônes d'applications au style 3D rafraîchi, pour une interface plus moderne et intuitive.

Comment Samsung renforce-t-il la sécurité et l'expérience utilisateur ?

Samsung met la sécurité au premier plan. La nouvelle fonction Theft Protection vise à sécuriser les données en cas de vol du smartphone. Elle est complétée par le Failed Authentication Lock, un mécanisme qui verrouille automatiquement l'écran après un trop grand nombre de tentatives de déverrouillage infructueuses, que ce soit par empreinte digitale, code PIN ou mot de passe.

Plus surprenant, le constructeur s'attaque à un fléau de l'écosystème Android : les publicités invasives. Une fonction de blocage intelligent est en test, capable d'analyser les notifications via un traitement local pour distinguer les véritables alertes des publicités abusives et bloquer les applications responsables. Une approche qui pourrait transformer le confort d'utilisation au quotidien.

Comment participer et quelles sont les prochaines étapes ?

Pour l'instant, le programme bêta est exclusivement réservé aux possesseurs de smartphones de la future gamme phare dans les pays de la première vague de lancement. L'inscription se fait via l'application Samsung Members, où une bannière dédiée apparaît. Une fois enregistré, la mise à jour peut être téléchargée depuis les paramètres du téléphone.

Il faut toutefois rester prudent, car une version préliminaire peut contenir des bugs. La version stable de la mise à jour est attendue avec le lancement des Galaxy S26. Elle sera ensuite déployée sur la série Galaxy S25 et d'autres appareils plus anciens compatibles, apportant ainsi ses nouveautés à un plus large public.

Foire Aux Questions (FAQ)

La mise à jour One UI 8.5 sera-t-elle disponible sur mon téléphone ?

Initialement, la bêta est pour la série Galaxy S25. La version stable sera déployée plus tard sur les appareils compatibles avec One UI 8, ce qui inclut les modèles haut de gamme récents. Il faudra consulter la liste officielle de compatibilité de Samsung lors du déploiement final.

Les nouvelles fonctions IA nécessitent-elles une connexion internet ?

Oui, certaines fonctionnalités avancées comme Generative Edit dans Photo Assist requièrent une connexion réseau et un compte Samsung. Le fabricant précise qu'un filigrane sera ajouté aux images générées par IA pour indiquer leur origine.

Qu'est-ce que le blocage intelligent des publicités ?

C'est une nouvelle fonctionnalité en test qui utilise l'intelligence artificielle sur l'appareil pour identifier et bloquer les applications qui envoient un nombre excessif de notifications publicitaires, améliorant ainsi considérablement le confort d'utilisation et la propreté de l'interface.