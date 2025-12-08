C'est un petit patch qui change tout pour les possesseurs d'un Google Pixel et d'une console de jeu Nintendo. Initialement incompatibles, les deux appareils peuvent désormais collaborer pour une fonctionnalité clé : le GameChat. Fini les bidouilles et les adaptateurs, une simple mise à jour a silencieusement ouvert la porte à une expérience de jeu plus connectée et fluide.

Pourquoi les Pixel et la Switch 2 se boudaient-ils ?

Le problème était simple mais frustrant. La Nintendo Switch 2, dépourvue de caméra intégrée, compte sur des webcams externes pour sa fonction sociale. De leur côté, les téléphones de Google sont parmi les seuls à proposer un mode webcam natif grâce à Android 14, supportant le standard UVC (USB Video Class). Logiquement, l'union aurait dû être immédiate.

I saw that people were using hacky setups to use their smartphone as a webcam for their Nintendo Switch 2, which supports USB webcams, so I thought the @madebygoogle Pixel lineup would be perfect for this!



After all, with the Android 14 QPR1 update, Google added a USB UVC mode… https://t.co/BUdt12Y5hv pic.twitter.com/Mp6ncjMVLD — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 6, 2025

Pourtant, au lancement de la console, la connexion échouait systématiquement. Les utilisateurs rapportaient que la machine reconnaissait brièvement le Pixel avant de perdre le signal. L'énigme restait entière : la faute revenait-elle à Nintendo ou à Google ? Le flou persistait, laissant les joueurs dans l'attente d'une solution.

Quelle mise à jour a tout débloqué ?

La solution est arrivée sans tambour ni trompette. Une mise à jour logicielle côté Google vient de corriger le tir. Des tests ont en effet démontré que le bug disparaissait après l'installation du "Pixel Drop" de novembre, dont les notes de version mentionnaient explicitement un "correctif pour un problème où le mode webcam ne fonctionne pas correctement avec les appareils connectés".

L'époque des adaptateurs complexes, comme les convertisseurs USB-C vers HDMI, est donc révolue. Un simple câble USB-C suffit désormais à relier directement le smartphone au port de la console, transformant instantanément le téléphone en une webcam performante et prête à l'emploi.

Concrètement, qu'est-ce que ça change pour le joueur ?

L'implication est majeure pour la mobilité. Les joueurs qui voyagent avec leur console n'ont plus besoin de s'encombrer d'un accessoire supplémentaire. Leur téléphone, qu'ils ont de toute façon sur eux, devient leur outil privilégié pour participer aux sessions de jeu vidéo en ligne et interagir avec leurs amis de manière directe.

Cette compatibilité renforce l'aspect social de la console. Le GameChat permet non seulement de discuter avec ses amis, mais aussi de voir leurs réactions en direct, superposées à leur écran de jeu. Une expérience plus immersive et conviviale, rendue bien plus accessible grâce à cette correction bienvenue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il une application tierce pour que cela fonctionne ?

Non, la fonctionnalité est nativement intégrée au système Android des téléphones Pixel. Aucune installation supplémentaire n'est requise, ce qui simplifie grandement le processus pour l'utilisateur.

Tous les modèles de Pixel sont-ils concernés ?

Oui, tous les modèles Pixel compatibles avec la mise à jour d'Android 14 qui a introduit le mode webcam USB sont éligibles. Cela couvre une large gamme d'appareils récents de la marque.

La configuration est-elle difficile ?

Pas du tout. Il suffit de connecter le Pixel à la Switch 2 via un câble USB-C et de sélectionner "Webcam" dans les préférences USB qui apparaissent automatiquement sur l'écran du téléphone.