Samsung prépare activement sa prochaine mise à jour logicielle, une étape clé pour son écosystème. Loin d’être une refonte complète, cette version intermédiaire s’annonce comme une évolution de raffinement, profondément axée sur l’intelligence artificielle et la personnalisation de l’expérience. Basée sur Android 16, elle vise à rendre l'écosystème Galaxy plus proactif et plus intuitif que jamais.

Quelles sont les nouveautés concrètes de One UI 8.5 ?

L'innovation principale de One UI 8.5 se concentre sur le panneau "Now Brief". Souvent critiqué pour ses recommandations jugées trop génériques, cet outil va bénéficier d’une nette amélioration. L’objectif est de le transformer en un véritable hub d’informations personnelles, capable d'anticiper les besoins de l'utilisateur grâce à une analyse plus fine des données et des habitudes.

Concrètement, attendez-vous à des suggestions bien plus pertinentes. Samsung promet des playlists Spotify adaptées non seulement à vos goûts, mais aussi au moment de la journée, à la météo ou même à un événement particulier. Pour YouTube, les vidéos proposées seront en phase avec vos passions, comme votre équipe de sport favorite ou vos prochaines destinations de voyage. Le but est de créer un assistant qui n'attend plus vos ordres, mais devance vos envies.

Quand et comment tester la future mise à jour ?

Fidèle à sa stratégie, Samsung réservera la primeur de la version d’essai aux modèles les plus récents et haut de gamme. Le déploiement commencera logiquement avec la sortie très attendue de la gamme Galaxy S25. Les futurs propriétaires des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra seront donc les premiers servis pour découvrir ces nouveautés en avant-première.

Pour les utilisateurs les plus impatients, l’accès à la bêta se fera via l'application officielle Samsung Members. Ce programme est une excellente opportunité pour tester les fonctionnalités à venir, mais aussi pour contribuer activement à l’amélioration de la version finale en signalant d’éventuels bugs aux développeurs avant le déploiement à grande échelle.

Mon smartphone Samsung sera-t-il compatible ?

La bonne nouvelle est que la liste des appareils éligibles à One UI 8.5 est particulièrement étendue. La règle avancée par les experts est simple : si votre appareil a reçu One UI 8.0, alors il devrait recevoir cette mise à jour intermédiaire. Cette approche fait suite à la logique des versions précédentes, dont certaines prenaient appui sur Android 15, assurant ainsi une large compatibilité avec le parc existant.

Cela signifie que de très nombreux modèles seront concernés. La mise à jour couvrira les fleurons des séries Galaxy S (du Galaxy S21 FE jusqu'aux futurs S25), les smartphones pliables Galaxy Z (à partir des Z Fold 4 et Z Flip 4), mais aussi une grande partie des gammes plus accessibles Galaxy A, M, F, ainsi que les tablettes Galaxy Tab récentes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Sur quelle version d'Android One UI 8.5 est-elle basée ?

One UI 8.5 sera basée sur Android 16. C'est la même fondation logicielle que One UI 8.0, ce qui explique pourquoi la liste de compatibilité des appareils est si large et cohérente entre ces deux versions.

Quand la version stable de One UI 8.5 sera-t-elle déployée ?

Bien qu'aucune date officielle n'ait été confirmée, on peut s'attendre à un lancement de la version stable au début de l'année 2026. Le déploiement se fera progressivement, en commençant par les modèles les plus récents, après la phase de bêta-test.

Comment savoir si mon modèle Galaxy A est compatible ?

La compatibilité est assurée pour de nombreux modèles récents. Si vous possédez un Galaxy A33, A53, A34, A54 ou l'un de leurs successeurs, votre appareil devrait recevoir la mise à jour. La liste inclut également des modèles plus abordables comme le Galaxy A15.