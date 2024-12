Les smartphones pliants de Samsung se distinguent par leur écran souple dans le sens de la longueur ou de la largeur et par la présence d'une puce Snapdragon de Qualcomm.

Le groupe Samsung avait réservé ses processeurs mobiles Exynos à ses smartphones Galaxy S mais les choses pourraient changer en 2025. Le processeur Exynos 2500 doit profiter d'une gravure en 3 nm qui reste compliquée à maîtriser, ce qui limite les volumes.

Le géant coréen avait l'idée de l'utiliser pour la série Galaxy S25 mais les rendements étant limitées, il devrait plutôt destiner ses propres puces aux prochaines séries Samsung Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

De l'Exynos dans les Galaxy Z Fold et Z Flip

Le souci viendrait de la difficulté à assurer les rendements de production associée à la gravure en 3 nm et à l'utilisation des transistors GAA (Gate All Around). Ces derniers sont utilisés par Samsung depuis le passage au 3 nm en 2022 mais la firme a eu bien du mal à stabiliser les volumes de production au point de manquer l'opportunité de proposer le SoC Exynos 2500 dans les Galaxy S25.

Selon le média coréen The Elec, les prochains smartphones pliants Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 seraient dotés de la puce Exynos 2500...ainsi que le nouveau venu Galaxy Z Flip FE (Fan Edition) qui doit permettre d'abaisser le tarif d'entrée sur le segment des pliants et accessoirement relancer des ventes qui tendent à se tasser.

Installer une puce Exynos dans les Galaxy Z Fold / Z Flip serait en soi une première, doublée de l'utilisation de la gravure en 3 nm qui doit renforcer les performances tout en réduisant la consommation d'énergie.

Les problèmes de rendement seraient en voie de résolution et permettent d'envisager une production de masse mais pour des appareils mobiles qui ne seront lancés qu'après mi-2025.

Samsung n'est pas au bout de ses peines

L'information de The Elec suggère que la série Galaxy S25 repasserait au tout Snapdragon, du Galaxy S25 au Galaxy S25 Ultra, comme cela avait déjà été le cas pour génération précédente avant de basculer sur un mix Exynos pour les Galaxy S et S Plus et Snapdragon pour le Galaxy S Ultra.

L'une des interrogations classiques portera sur le niveau de performances de cette puce Exynos 2500 par rapport au Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, également gravé en 3 nm (chez TSMC) et doté de nouveaux coeurs Oryon de deuxième génération.

Le décalage des prestations entre les deux processeurs mobiles avait créé une crise chez Samsung et l'avait obligé à revoir sa stratégie semi-conducteurs. Les problèmes de rendement de la gravure en 3 nm ne l'aident pas non plus pour atteindre son objectif de prise de part de marché au leader TSMC, toujours loin devant grâce à ses puissants moyens de production et ses gros clients générateurs de volumes.